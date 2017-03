DOF recupera caminhonete roubada com mais de 600 quilos de maconha

Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) fizeram na manhã dessa quarta-feira, 08, a apreensão de uma caminhonete roubada no Paraná, recheada de maconha na região de Itaquiraí.

O fato ocorreu durante patrulhamento itinerante de fronteira em uma estrada vicinal conhecida como “Estrada do Fala Fina”, região de Itaquiraí, sendo avistada uma caminhonete GM S10 de cor Branca com placas afixadas de Francisco Beltrão/PR, com pelo menos três pessoas, sendo duas na cabine e uma na carroceria. Ao avistar a patrulha policial, o condutor do veículo retornou bruscamente, tentando evadir-se da guarnição, que inicio o acompanhamento tático.

Uma das pessoas que estava na carroceria acabou por abandonar o carro ainda em movimento, entrando em uma mata as margens da estrada, e logo depois os outros dois ocupantes acabaram por abandonar o veículo próximo a mesma mata, onde fugiram em meio a vegetação.

Foi realizado o cerco policial e a varredura com a finalidade de localizar os ocupantes do veículo, mas sem êxito.

Durante vistoria ao veículo foi contatado que no banco traseiro havia vários fardos de maconha que totalizaram 660 quilos da droga.

Em vistoria ao chassi e agregados do veículo constatou-se ainda que o mesmo havia sido roubado na cidade de Florai/PR em dezembro de 2016.

O caso foi registrado como tráfico de drogas na Delegacia de Itaquiraí.