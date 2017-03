Dinapec terá lançamentos de tecnologias da Embrapa incluindo duas forrageiras

De 8 a 10 de março acontece a 12º edição da Dinâmica Agropecuária – Dinapec – na Embrapa Gado de Corte, em Campo Grande (MS). A abertura do evento será nesta quarta-feira, às 8 horas, no Auditório Nelore. Durante a Dinapec, serão apresentadas tecnologias desenvolvidas pela Embrapa e instituições parceiras. Assim como na edição de 2016, o Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul) é parceiro na realização da Dinâmica.

Lançamentos

– Cultivar híbrida BRS RB 331 Ipyporã: resultado de cruzamento entre Brachiaria ruziziensis e Brachiaria brizantha, realizado em 1992, na Embrapa Gado de Corte. Em 2017, está sendo liberada para comercialização pela Embrapa, em parceria com a Associação para o Fomento à Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras (Unipasto). Entra no mercado para suprir a demanda por uma cultivar de Brachiaria de boa produtividade e manejo relativamente fácil, porém com alto grau de resistência à cigarrinha da cana do gênero Mahanarva, principal praga de pastagens de braquiária no Brasil, além de apresentar resistência às cigarrinhas típicas de pastagem dos gêneros Deois e Notozulia. Foi selecionada com base em produtividade, vigor, adaptação a solos do Cerrado, resistência por antibiose à cigarrinha-das-pastagens e à Mahanarva, produção de sementes, alto teor de folhas e excelente valor nutritivo.

– Cultivar híbrida BRS Quênia: chega ao mercado para suprir a demanda por cultivar de P. maximum de porte intermediário, de alta produtividade e qualidade de forragem, com folhas macias e colmos tenros, alto perfilhamento, de fácil manejo, qualidade e alta resistência por antibiose às cigarrinhas-das-pastagens. Nos ensaios regionais, apresentou bom desempenho agronômico e produtividade, com alta adaptação em todos os locais avaliados. Na avaliação sob pastejo no Acre e em Mato Grosso do Sul, a cultivar apresentou bom estabelecimento, assim como elevada persistência nos períodos seco e chuvoso. Apresenta arquitetura de planta que resulta em altos níveis de ganho de peso por animal e proporciona facilidade de manejo, por manter baixo alongamento dos colmos, característica que a diferencia entre todas as cultivares comerciais de porte médio a alto.

– Novo Modelo da Régua de Manejo de Pastagem: a primeira versão da régua foi lançada em 2012. De lá para cá, novos capins foram lançados e o manejo de alguns evoluiu, assim a nova régua incorpora as inovações da pesquisa para manter o pecuarista sempre atualizado. O instrumento é uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa com a finalidade de auxiliar no manejo correto da pastagem, visando aumento da produtividade e maior durabilidade do pasto.

– APP Pasto Certo: plataforma eletrônica de software composta por uma ferramenta Web e outra Mobile (aplicativo) que permite o acesso, de forma rápida e integrada, às características das principais cultivares de forrageiras tropicais lançadas pela Embrapa e outras de domínio público. O aplicativo contribuirá para identificar e diferenciar cultivares, informar as principais recomendações e restrições, auxiliar e sugerir a escolha de cultivares a serem utilizadas com base em critérios técnicos pré-definidos e aproximar os usuários aos vendedores de sementes e tecnologias da Embrapa.

– Aplicação em Excell CustoBov: um novo aplicativo desenvolvido para facilitar a administração das fazendas de gado de corte no Brasil, visando contribuir na elevação da rentabilidade da atividade. A principal funcionalidade é controlar os custos de produção da bovinocultura e as margens que refletem em seu desempenho econômico. O CustoBov foi desenvolvido buscando a maior simplicidade possível, tendo sido estruturado de forma que os usuários obtenham resultados mesmo quando não contam com dados detalhados sobre cada componente do sistema. Em formato de planilha eletrônica Excel possibilita a reprodução sem limites, o que permite ao usuário criar tantos arquivos quantos necessários.

– Plataforma de Qualidade Carne Bonificada – Programa de Bonificação de Raças Bovinas – Parceria CNA-Embrapa-Olympo: a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) é responsável pela gestão de Protocolos de Rastreabilidade de Adesão Voluntária. Por isso, está desenvolvendo a Plataforma de Qualidade de Carne Bonificada, uma ferramenta que permite a bonificação dos pecuaristas pela criação de animais que atendem requisitos de mercados específicos. Para realizar a gestão da Plataforma de Qualidade de Carne Bonificada, a CNA está desenvolvendo um sistema informatizado que administra informações de produtores, associações de criadores e frigoríficos participantes, dispostos a atender os requisitos estabelecidos nos Programas de Bonificação.

– Assinatura Cooperação Técnica entre Embrapa Gado de Corte e WebGados Aplicativos Ltda: visa à conjugação de esforços entre as partes para integração de softwares já desenvolvidos pela Embrapa Gado de Corte e seus parceiros às ferramentas que compõe a plataforma WebGados, em conformidade com o Projeto “Soluções para a produção, qualidade e valorização do novilho precoce do Cerrado e do Pantanal”, sob liderança da Embrapa Gado de Corte.

Programação

Quem visitar a Dinapec, também terá a oportunidade de conhecer dez roteiros tecnológicos sobre os seguintes temas: Integração Lavoura-Pecuária (ILP), Integração Lavoura-Pecuária-Floresta (ILPF), Manejo e Recuperação de Pastagens dentro do Contexto do Programa ABC, Melhoramento Animal, Novas Cultivares Forrageiras, Ovinocultura, Produção e Qualidade do Leite, Sanidade Animal, + Precoce: Tecnologias para Produção de Novilhos Precoces, Produção sustentável de leite com ênfase na agricultura familiar. Além disso, serão realizadas 13 oficinas. Todas as informações sobre o evento estão no endereço eletrônico https://www.embrapa.br/dinapec-2017.

A realização da Dinapec conta com o apoio das seguintes instituições: Fundação MS, Fundação Chapadão, Senar/MS, Sebrae, Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal, Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural, Geneplus, Sistema Brasileiro do Agronegócio, Agrobrasil TV, DBO, Secretaria de Estado de Produção e Agricultura Familiar, Fundect, CNA Brasil e Sindicato Rural de Campo Grande. O patrocínio é da Associação para o Fomento à Pesquisa de Melhoramento de Forrageiras (Unipasto), do Banco do Brasil, Sicredi e da Companhia Nacional de Nutrição Animal (Connan).

Além da Embrapa Gado de Corte, as Unidades da Embrapa presentes na Dinapec são: Embrapa Agropecuária Oeste, Caprinos e Ovinos, Florestas, Gado de Leite, Pantanal, Pecuária Sudeste e Recursos Genéticos e Biotecnologia.

Entre as presenças na abertura da Dinapec estão: diretor-executivo de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa, Ladislau Martin Neto; governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja; prefeito de Campo Grande, Marcos Trad; presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins da Silva Júnior; secretário de Estado de Produção e Agricultura Familiar, Fernando Mendes Lamas; presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul, Mauricio Saito; superintendente regional da Conab-MS, Nilson Marques; superintendente nacional do Senar, Daniel Carrara; diretor-presidente da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), Luciano Chiocheta, e o presidente da Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB-MS), Celso Ramos Régis.

Outra presença confirmada é a do fundador da empresa de adubos Manah, Fernando Penteado Cardoso, que aos 102 anos é o engenheiro agrônomo mais antigo do Brasil ainda em atividade. Junto ao filho, o diretor-presidente da Companhia Nacional de Nutrição Animal (Connan) Fernando Cardoso Filho, ele visitará o roteiro tecnológico “+ Precoce: Tecnologias para Produção de Novilhos Precoces”, cujos experimentos contam com a parceria da Connan.

Serviço

Dinapec 2017: 8 a 10 de março

Horário: 8h às 17h

Endereço: Embrapa Gado de Corte, Av. Rádio Maia, 830 – Campo Grande (MS)

Informações: (67) 3368-2141