Délia garante apoio para o Programa Integrado de Proteção de Fronteiras

A prefeita Délia Razuk recebeu na tarde desta terça-feira a visita do major Brigadeiro do Ar, Jeferson Domingues de Freitas, comandante do 5º Comando Aéreo Regional que está em Dourados organizando a instalação dos militares que farão parte dos esquadrões do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF).

Até o final de dezembro os esquadrões com o apoio da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada do Exercito farão voos de interceptação e de vigilância do espaço aéreo da faixa de fronteira do Brasil com o Paraguai e Bolívia. Além disso, conforme o brigadeiro Domingues, será realizado o mapeamento da região para garantir a segurança da fronteira.

A prefeita Délia Razuk garantiu ao comandante o apoio da Prefeitura de Dourados para que o Programa de Proteção Integrada de Fronteira tenha êxito durante o período que está funcionando em Dourados. Jeferson Domingues afirmou que um contingente de até 130 militares atuarão nas ações dos esquadrões durante o período das operações.

Estavam presentes na reunião integrantes da Força Aérea, o comandante da Brigada do Exército de Dourados, coronel Lourenço William da Silva Ribeiro Pinho; o secretário de Governo Raufi Marques; o diretor presidente da Agencia Municipal de Transito (AGETRAN), Carlos Fabio dos Santos; o comandante da Guarda Municipal, Silvio Reginaldo Peres Costa; e os vereadores Silas Zanata e Junior Rodrigues.

O Programa de Proteção de Fronteira foi instituído pelo decreto 87903 de 16 de novembro do ano passado pelo presidente Michel Temer para garantir o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos ocorridos nas fronteiras.

Com PPIF, o Governo Federal pretende organizar a atuação da administração pública visando o fortalecimento das ações de preservação, controle e repressão de delitos transfonteiriços. Segundo o decreto, entre as medidas a serem promovidas está o compartilhamento de informações e ferramentas e a implementação de projetos estruturantes visando o fortalecimento do Estado brasileiro nas fronteiras.

As iniciativas visando a integração e articulação das ações do programa com estados e municípios ficarão a cargo do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras (GGIF), grupo que também foi instituído por meio do decreto presidencial.