Délia convoca mais 327 candidatos aprovados em concurso público em Dourados

Priorizando a política de valorização profissional, e de respeito aos princípios constitucionais, como reza o dever do gestor público, a prefeita Délia Razuk está convocando mais 327 candidatos para assumirem funções após garantir o acesso por concurso público realizado em Dourados.

Os editais de chamadas, de acordo com os editais de inscrição para cada cargo, estão publicados em edição suplementar digital desta segunda-feira (6) do Diário Oficial do Município. Em alguns casos as inscrições já foram feitas de acordo com a Secretaria onde o candidato aprovado vai atuar.

Nessa etapa de convocações, a Secretaria de Saúde, por exemplo, está ganhando 161 novos servidores classificados para exercer funções diversas. Também estão sendo chamados servidores para as Secretarias de Assistência Social, Agetran, Secretaria de Cultura, Desenvolvimento Econômico, Agricultura Familiar, Administração, Educação, Infraestrutura, Serviços Urbanos, Instituto do Meio Ambiente e para a Controladoria do Município.

Conforme os editais publicados, os candidatos estão sendo chamados para realizar a perícia médica, entre os dias 3 e 7 de abril e, se necessário, havendo a obrigatoriedade de novas perícias, nova convocação será publicada n Diário Oficial do dia 10 de abril para realização entre os dias 25 a 27 de abril. A posse dos novos convocados está marcada para ocorrer entre os dias 2 a 5 de maio no auditório do CAM (Centro Administrativo Municipal), na Prefeitura.

Mais 328

No primeiro ato administrativo após assumir a Prefeitura de Dourados, Délia já havia convocado, em janeiro, 328 aprovados em concurso realizado para preenchimento de vagas na Educação. A medida foi comemorada pelo setor porque essa foi a primeira chamada após mais de dez anos da última relação de aprovados para o exercício efetivo da atividade.

“Nosso compromisso é de resolver todas as pendências existentes e garantir às pessoas que buscam uma colocação no Serviço Público as condições ideais para que essa atividade seja exercida com dignidade, respeito e principalmente o compromisso com a qualidade do trabalho que deve ser prestado à população”, conclui a prefeita Délia Razuk.