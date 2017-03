Delegada Paula Oruê fará palestra sobre assédio moral e sexual na Câmara de Dourados

Dando continuidade à programação especial na Semana da Mulher, que teve início na segunda-feira, a Câmara de Dourados receberá nesta quinta-feira, dia 9, a delegada Paula Ribeiro dos Santos Oruê, titular da Delegacia da Mulher em Dourados que abordará o seguinte tema: assédio sexual e moral no ambiente de trabalho.

De acordo com a presidente da Casa, Daniela Hall (PSD), o assunto de extrema importância pois ainda hoje, diante de tantas conquistas, muitas mulheres são assediadas no ambiente de trabalho. “Escolhemos esse tema por ser de grande relevância na vida das mulheres, uma vez que muitas já sofreram ou sofrem esse tipo de agressão e por medo, vergonha ou necessidade de permanecer no emprego preferem o silêncio e não denunciam seus agressores”, diz Daniela.

De acordo com estudos realizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) a violência física, psicológica e moral são graves violações dos direitos humanos das mulheres e produz reflexos diretos na saúde mental.

Ainda segundo os especialistas da OMS, a agressão à mulher é apontada ainda como estímulo a uma espiral de violências, seja ela moral, caracterizada por atitudes sem ética nas relações de trabalho que expõem funcionários em situações vexatórias, constrangedoras e humilhantes durante o exercício de sua função, ou sexual qualificado por uma conduta que constranja a mulher através de insinuações cujo objetivo de obter alguma relação mais íntima.

A presidente da Câmara que também é advogada diz que ainda há várias outras qualificações de violência contra a mulher como por exemplo a violência psicológica, quando causa dano emocional e diminuição de autoestima da mulher e a violência patrimonial onde ocorre retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos pertencentes à mulher. “Essa data serve como lembrança de que a busca por mais igualdade e respeito continuará até que todas as mulheres se sintam valorizadas e tranquilas com suas escolhas”, finaliza.

O evento será realizado no plenarinho da Câmara de Dourados a partir das 9 horas.