Curso de Nutrição recebe estudantes com palestra ministrada por egressas da UNIGRAN

Na quarta-feira, o Anfiteatro do Bloco 1 da UNIGRAN esteve lotado de alunas e alunos do curso de Nutrição. O evento teve como objetivo principal recepcionar os calouros e veteranos do curso, compartilhar conhecimentos e proporcionar um momento de interação entre docentes e discentes.

Metas que para a coordenadora do curso de Nutrição, professora Juliana Barros de Almeida, foram alcançadas. Ela iniciou a Aula Magna parabenizando as mulheres presentes. “Esta é uma noite duplamente feliz, porque nosso curso é integrado majoritariamente por mulheres e hoje nós comemoramos o Dia Internacional das Mulheres”, lembrou a coordenadora.

A palestra “Nutrição comportamental, Coaching e Novas Tendências” foi ministrada por três nutricionistas bem sucedidas na profissão com formação na UNIGRAN. Patrícia Karla R. Ferreira – Nutricionista Comportamental e Coach; Ronilize Almeida Carneiro – Nutricionista Clínica e Personal Trainer; e Ana Paula Bordão Alcaraz – Nutricionista Funcional e Coach.

Patrícia Karla R. Ferreira, após terminar a graduação na UNIGRAN, cursou mestrado em Ciências da Saúde. Para ela, o nutricionista tem que ter consciência de suas funções, sem esquecer do cuidado com as pessoas. “Antes de falar em novas tendências, Coach, devemos falar de Comportamento, pois, apensa do alimento ser nossa ferramenta de trabalho, nossa preocupação é com a saúde humana”, alertou a nutricionista.

Já Ronilize buscou estimular um tipo de perspectiva crítica entre os futuros nutricionistas presentes. A nutricionista chamou a atenção para a necessidade de descontruir certos estereótipos ligados a esta profissão constantemente reproduzidos em discursos midiáticos. “A Industria induz nossos clientes a ter certos tipos de comportamentos e induz a nossas escolhas”, afirma Ronilize.

Tendo como referência livros usados nas disciplinas do curso, chama a atenção para aspectos negativos da exploração comercial dos alimentos. “As indústrias alimentícias usam de emoções, de sentimentos, eles vendem a ideia de que é prático, que é melhor para sua família, e você está consumindo somente produtos industrializados, com conservantes, gordura saturada, os nutricionistas terão que saber orientar os clientes”, finalizou a egressa.