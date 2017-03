Contratação de crédito rural alcança R$ 87 bi em fevereiro

Valor é equivalente a 47% do volume programado para o Plano Agrícola e Pecuário 2016/2017, estimado em R$ 183,85 bilhões

Setor mais pujante da economia, a agropecuária tem contratado cada vez mais crédito rural. Esses financiamentos, entre julho do ano passado e fevereiro deste ano, alcançaram R$ 87 bilhões, o equivalente a 47% do programado no Plano Agrícola e Pecuário 2016/2017.

As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (8) pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A pasta informou, ainda, que os recursos destinados ao custeio e à comercialização somaram R$ 70,67 bilhões no período; já os investimentos, acumulam R$ 16,3 bilhões.

Os financiamentos para investimentos aumentaram 3,7% até fevereiro. Segundo o ministério, esse movimento de alta sinaliza um processo de recuperação liderado pela aquisição de tratores agrícolas e implementos associados e colheitadeiras: os financiamentos de tratores cresceram 94% e os de implementos, 150%.

Importância do crédito rural

O crédito rural se tornou uma ferramenta importante para o setor produtivo, que consegue se financiar a taxas melhores que as encontradas no setor privado.

Todos os anos, o governo prepara um plano para garantir aos produtores acesso a recursos a condições favoráveis. Para essa safra, o objetivo é chegar a R$ 183,85 bilhões nesta safra.

Do Portal Brasil