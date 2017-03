Na próxima semana a contação no Sesc Dourados será sobre “O pequeno fantasma”, de Pedro Bandeira. A atividade acontece na quarta-feira, dia 08 e na sexta-feira, dia 10, às 19 horas, e é aberta ao público.

Tem muita criança que treme de medo só de ouvir falar em fantasma. Mas, agora, finalmente todas elas vão perder esse medo: Depois de conhecerem PSIU, o mais simpático dos fantasminhas, essa tremedeira vai passar.

As histórias infantis têm papel fundamental na formação do indivíduo tornando-o criativo, crítico e capaz de tomar decisões com possibilidades infinitamente maiores de se tornar um leitor assíduo, além de ser um instrumento de diversão garantida para as crianças e adultos de todas as idades.

Serviço – O Sesc Dourados está localizado na Rua Toshinobu Katayama, 178 – Centro. Mais informações podem ser obtidas no telefone (67) 3410-0700.