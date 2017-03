Com mais de 40 atividades, Três Lagoas Florestal discute vários temas do setor de celulose

Feira começa no dia 28 e segue até 30 de março; programação completa já está disponível e inscrições, abertas

A programação oficial da terceira edição do Três Lagoas Florestal, que acontece entre os dias 28 e 30 de março no Arena Mix, conta com mais de 40 atividades, que vão desde rodadas de negócios até bate-papo com profissionais de países da América do Sul, durante o Mercosul Floresta.

Países vizinhos como Argentina, Uruguai, Chile, Peru e Paraguai têm avançado em temas como tecnologia e produtividade florestal, além de terem, em determinados casos, mercados diversificados. Para saber como está o mercado nestes países vizinhos e parceiros estratégicos do Brasil, a Três Lagoas Florestal abriu um espaço para essas discussões: o Mercosul Florestal.

Será um espaço para troca de informações e experiências entre profissionais que atuam em projetos florestais nestes países. O palestrante âncora será Robinson Cannaval, que vai falar sobre “Lições aprendidas com projetos na América do Sul”.

Apesar de grandes empresas do setor já terem confirmado participação durante a terceira edição da feira, o evento vai contemplar, também, os produtores independentes de florestas. Durante o Florestal Meeting, vão ser debatidos temas pertinentes a todos que produzem florestas de maneira independente no país.

Com as inovações constantes pelas quais passam o mercado de celulose, a exigência por profissionais cada vez mais capacitados se tornou uma constante. Para falar sobre a carreira dos profissionais desta área, acontece o Carreira Florestal, um encontro dinâmico, focado em ferramentas e práticas voltadas à liderança, produtividade, qualidade de vida e desenvolvimento de carreiras.

“Fizemos uma programação que contempla diversos temas que precisam ser discutidos no mercado da celulose. Hoje, com a integração que existe, não podemos discutir apenas inovação ou como melhorar a produtividade. Precisamos falar também sobre os profissionais que atuam neste mercado, sobre como estão nossos vizinhos e, claro, as novidades do setor”, afirma Robson Trevisan, diretor do Painel Florestal, empresa responsável pela organização do evento.

Quatro eventos técnicos, três encontros e duas rodadas de negócios estão contemplados na programação. O Três Lagoas Florestal vai promover, ainda, a segunda edição do Inova – Simpósio Internacional sobre Inovação, Inteligência e Tecnologia para Florestas.