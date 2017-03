Cinemark inicia a pré-venda de ingressos para ‘Power Rangers’

Filme estreia dia 23 de março e os ingressos já podem ser adquiridos nas bilheterias ou no site da rede

Está aberta em todos os complexos da Rede Cinemark a pré-venda de ingressos para “Power Rangers”(Paris Filmes), filme baseado na famosa série de televisão dos anos 90, que chega aos cinemas no dia 23 de março. As entradas já podem ser adquiridas no site da Cinemark (www.cinemark.com.br) e nos 82 cinemas da Rede no Brasil, pelos valores regulares de bilheteria. O longa-metragem, inspirado nos personagens criados pelo produtor Haim Saban, tem no elenco Elizabeth Banks, Dacre Montgomery, entre outros atores.

Sobre o filme: Cinco estudantes têm em comum a missão de proteger o mundo inteiro de um ataque alienígena. Escolhidos pelo destino, eles irão descobrir que são os únicos que poderão salvar o planeta e, para isso, devem unir suas forças e se tornarem os Power Rangers, antes que seja tarde demais.

Serviço Cinemark – Pré-venda “Power Rangers”

Estreia do filme: 23 de março

Classificação indicativa: 10 anos

Local: Cinemark Shopping Campo Grande

Confira os dias e horários no site da Cinemark – www.cinemark.com.br