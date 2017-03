Centro de Conciliação inicia audiências no Fórum Trabalhista da Capital

O Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC-JT) de Campo Grande iniciará as audiências na próxima segunda-feira, dia 13 de março, no Fórum Trabalhista da Capital. O local será inaugurado às 08h e, a partir das 08h30, 31 audiências estão marcadas. Inicialmente, a unidade vai realizar as audiências das 2ª e 7ª Varas do Trabalho, fomentando os acordos e reduzindo os prazos processuais.

O CEJUSC-JT/Campo Grande começou as atividades este mês e atenderá as sete Varas do Trabalho da Capital realizando as audiências iniciais, o que deve desafogar a pauta. “O objetivo é diminuir os prazos de audiências que já foram designadas para o ano de 2018, antecipando para agosto ou, no máximo, setembro de 2017”, esclareceu o Presidente do TRT/MS, Desembargador João de Deus Gomes de Souza.

Em 2016, as sete Varas do Trabalho da Capital receberam 12.290 ações – uma média de 33 novos casos por dia. “A expectativa do Tribunal é que a implantação do Centro de Conciliação consiga aumentar o número de acordos e agilizar, de uma maneira geral, a entrega da prestação jurisdicional”, afirmou o Coordenador do CEJUSC-JT/Campo Grande, Juiz do Trabalho Bóris Luiz Cardozo de Souza.

No ano passado, 47% das ações solucionadas pela Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul foram por meio de acordos, o que resultou em mais de R$ 157 milhões pagos em conciliações. Para o Presidente do TRT/MS o método mais rápido de resolver os conflitos trabalhistas é a conciliação. “A verdadeira justiça é aquela com a prestação jurisdicional rápida e eficaz. A demora na solução de um conflito pode implicar na própria negativa da justiça”, salientou o magistrado.

A criação do CEJUSC atende a Resolução Nº 147/2016 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT), que determinou a manutenção dos Centros de Conciliação em todos os TRTs do país. A expectativa é que o CEJUSC também seja implantando nos Fóruns Trabalhistas de Dourados e Três Lagoas.

Serviço

Inauguração do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Campo Grande

Horário: 08h

Local: Fórum Trabalhista de Campo Grande (térreo)

Endereço: Rua Jornalista Belizário Lima, 418 – Vila Glória