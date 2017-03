CBF sorteia mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) sorteou, nesta quinta-feira, os mandos de campo da terceira fase da Copa do Brasil, que é disputada em dois jogos, diferentemente das duas primeiras da competição. Os jogos estão previstos para serem realizados nas próximas duas semanas.

Uma das principais equipes dessa primeira parte do torneio, que ainda não conta com as equipes que disputarão a Copa Libertadores da América, o São Paulo do treinador Rogério Ceni irá jogar a primeira partida contra o ABC em seus domínios e definirá a vaga jogando em Natal.

Já o Corinthians, que bateu o Brusque nos pênaltis, terá a chance de definir a vaga jogando na Arena. O rival do Timão é um velho conhecido, a Luverdense, time que chegou a vencer o Alvinegro por 1 a 0 no jogo de ida da Copa do Brasil de 2013, mas foi eliminado após derrota por 2 a 0 no Pacaembu.

Outros também definirão a vaga jogando em casa são: Cruzeiro, Internacional, Fluminense,Sport e Vitória. Ponte Preta ou Cuiabá ainda decidem classificação à terceira fase, mas aquele que passar também vai atuar a segunda em seus domínios. Entre os considerados 12 grandes do futebol brasileiro, além do Tricolor, apenas o Vasco jogará a segunda partida como visitante.

Confira os confrontos

Jogos de ida (previstos para o dia 8 de março):

Criciúma x Fluminense

Vasco x Vitória

ASA x Paraná ou Bahia

Luverdense x Corinthians

São Paulo x ABC

Boavista x Sport

Joinvile x Gurupi

Murici x Cruzeiro

Sampaio Correa x Internacional

Goiás x Ponte Preta ou Cuiabá

Jogos de volta (previstos para 15 de março):

Fluminense x Criciúma

Vitória x Vasco

Paraná ou Bahia x ASA

Corinthians x Luverdense

ABC X São Paulo

Sport x Boa Vista

Gurupi x Joinville

Cruzeiro x Murici

Internacional x Sampaio Correa

Ponte Preta ou Cuiabá x Goiás

