Caravina destaca atuação das mulheres na administração pública

O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul), Pedro Caravina (PSDB), destaca a atuação das mulheres em vários setores da administração pública tanto em Mato Grosso do Sul como no País.

Segundo ele, as mulheres hoje têm se dedicado não apenas ao seu trabalho no dia-a-dia, mas se destacado de maneira importante no meio da sociedade em todos os setores e contribuído de certa forma para o desenvolvimento do Estado de um modo geral.

“Quero prestar homenagens a todas as mulheres de nosso Estado, principalmente nossas colegas prefeitas, que têm trabalhado incansavelmente para o crescimento socioeconômico de Mato Grosso do Sul”, afirmou Caravina, ao se referir ao Dia Internacional da Mulher comemorado nesta quarta-feira (8)

O dirigente lembra que, apesar dos avanços e das conquistas, a mulher ainda enfrenta discriminação no meio da sociedade, por isso defende maior mobilização e mais participação na política como forma de ampliar sua representatividade.

“Mesmo com todos os avanços, elas ainda sofrem, em muitos locais, com salários baixos, violência, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nesta história”, observou ele que é prefeito do município de Bataguassu.

Para Caravina, a mulher, além de grande parceira do homem no convívio familiar, mãe dedicada que é, representa muito no contexto social por estar presente em todos os segmentos, ocupando cargos importantes, como advogada, juíza, médica, desembargadora, sobretudo exercendo cargos eletivos na Assembleia Legislativa, Câmaras Municipais e administrando vários municípios do Estado.

O presidente da Assomasul cita, como exemplo, a atuação das prefeitas Marceleide Marques (Antonio João), Marcela Ribeiro Lopes (Corguinho), Délia Razuk (Dourados), Ilda Machado (Fátima do Sul), Patrícia Nelli (Iguatemi), Elizangela MartinsBiazotti (Juti) e Marlene de Matos Bossay (Miranda) que, como ele, assumiram o cargo em janeiro e têm como grande desafio fazer a diferença em seus municípios por meio de ações voltadas ao desenvolvimento.

Integram a bancada feminina na Assembleia Legislativa as deputadas Antonieta Amorim (PMDB), Grazielle Machado (PR) e Mara Caseiro (PSDB). No Congresso Nacional, se destacam a senadora Simone Tebet (PMDB) e a deputada federal Tereza Cristina (PSB).

Também representam as mulheres no contexto político estadual a vice-governadora Rose Modesto (PSDB).