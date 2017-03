C&A Collection apresenta parceria com a grife Pat Pat’s

Aumentem o som para o lançamento da C&A Collection mais rock and roll da temporada. Hit do verão, a coleção foi criada com exclusividade pela grife Pat Pat’s, de Andrea Viera Baptista. Seguindo os passos da mãe, a estilista Patricia Viera, reconhecida pela perfeição no trabalho em couro e pelas criações jovens e irreverentes, ideal para mulheres que querem ousar nas combinações. A atitude é eletrizante, no ar o clima dos festivais de música da Califórnia e o espírito livre das meninas de Los Angeles.

Metalizados entram em sintonia com o suede mixando anos 60 com novas leituras numa turnê contemporânea e bem-humorada; tops e saias, minis, jaquetas, calças e shorts prateados acendem o guarda-roupa e colocam todas as mulheres sob o holofote fashion. A camurça nas cores uva, terra e preto, com franjas e cadarços trançados nas peças, entra nas paradas de sucesso seguindo o DNA da grife, expert em trabalhar o material com cortes e acabamentos surpreendentes.

Os mesmos comprimentos passeiam por toda a Collection com estampas e padrões que já são parte da paisagem urbana, como grafites e cobras. Também surgem na selva de pedra camisetas de malha com pontos luminosos na mesma vibração rock estrela dos acessórios com tachas, ilhoses e aplicações. É chuva de prata nas bolsas e mochilas, lenços e tênis perfeitos para quem anda na rua como quem pisa no palco.

Para completar o repertório, o jeans entra no clima com peças resinadas, bordados, silk localizado nas jaquetas e macacões nas mesmas cores das peças em suede. Shorts e calças com marcas de bolso e lavagens nos levam de volta aos anos 90 numa fashion trip com escalas em todos os closets do Brasil.

A C&A Collection Pat Pat’s chega à loja virtual (cea.com.br), no dia 08 de março e em lojas selecionadas do Brasil, a partir do dia 14 de março.

Sobre a C&A

A C&A é uma empresa de moda focada em propor produtos e experiências que vão além do vestir, conectando as pessoas a si mesmas e ao mundo à sua volta. Fundada em 1841 pelos irmãos Clemens e August, na Holanda, a marca abriu sua primeira loja no Brasil em 1976, em São Paulo. Hoje, a empresa está presente em todas as regiões e tem cobertura nacional, por meio de sua loja virtual. Conduz seus negócios de forma ética e sustentável, comprometida em oferecer moda com impacto positivo. Saiba mais sobre a C&A em: saladeimprensa.cea.com.br

Sobre Pat Pat’s

Andrea Viera foi criada entre as máquinas da fabrica de sua mãe, Patrícia Viera, estilista reconhecida mundialmente por seu sofisticado trabalho em couro. Após voltar de uma temporada dedicada aos estudos em Madrid no Instituto Europeo di Design, Andrea entrou para a equipe de estilo e, pouco tempo depois, seguiu carreira solo criando a sua Pat Pat’s.

A designer segue um estilo autêntico com DNA jovem, reinventando malhas, shapes de alfaiataria, além também é claro, do couro. Este último, destaque entre suas coleções, pode aparecer em acabamentos metálicos, texturas navalhadas e estonadas, graças a sua expertise – adquirida no ateliê da mãe, Patrícia – Andrea explora novas tecnologias que permitem o uso do eco leather e de cortes a laser, traduzindo o despojamento e a aura cool da carioca que tanto se reflete em suas criações.

Site: www.patpats.com.br

Instagram: patpatsoficial