Bilheteria EUA: Logan desponta como a melhor estreia do ano até o momento

Logan começou com força total nas bilheterias dos Estados Unidos: o filme arrecadou ótimos US$88,4 milhões, tornando-se a melhor estreia para um filme solo do Wolverine, e a quarta melhor estreia entre os dez filmes da franquia X-Men. Além disso, trata-se da melhor estreia de 2017 até o momento. O resultado é ainda mais impressionante por se tratar de um filme com classificação “R”, equivalente à proibição aos menores de 16 anos no Brasil, o que elimina parte do público jovem.

O segundo lugar ficou com o vencedor da semana passada, a comédia de terror Get Out. Com ótima sustentação, o filme registrou US$28,2 milhões, acumulando até o momento 17 vezes mais do que os seus custos de produção, em apenas dez dias. O drama religioso A Cabana, adaptado do livro de sucesso, começou na terceira posição, com US$16,1 milhões.

O top 5 é completado pela animação LEGO Batman – O Filme (US$11,7 milhões) e pelo filme de ação John Wick – Um Novo Dia Para Matar (US$4,8 milhões). A terceira maior estreia da semana, a adaptação literária Antes que Eu Vá, começou em sexto lugar, com US$4,6 milhões.

Do Adoro Cinema