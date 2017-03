Biblioteca da Embrapa Pantanal fecha temporariamente na próxima segunda

A partir da próxima segunda-feira, dia 6 de março, a Biblioteca Mestres do Conhecimento, da Embrapa Pantanal (Corumbá-MS), estará temporariamente fechada para a realização do inventário. O levantamento do acervo deve durar dois meses e é realizado periodicamente por uma comissão especialmente designada para essa tarefa. De acordo com a bibliotecária Viviane Solano, são 31.307 itens a serem conferidos, incluindo livros, folhetos, separatas, dissertações, cartilhas, entre outros. Além disso, há 1.001 títulos de periódicos, cada qual com seus fascículos, que também serão conferidos.

O inventário neste momento é um procedimento previsto pela própria Embrapa, já que houve troca de chefia da Unidade – o médico veterinário Jorge Lara assumiu recentemente o cargo. A conferência é chamada de inventário de passagem de responsabilidade.

De acordo com Viviane, os objetivos do inventário são verificar a existência física dos documentos, manter atualizados os registros do acervo documental da biblioteca, possibilitar a passagem da responsabilidade gerencial e identificar documentos ociosos, subutilizados ou danificados, para que possam ter a destinação apropriada.

A comissão que vai atuar no inventário é formada pelos funcionários Cláudio Flores, Maciel de Arruda Ferreira, Viviane Solano, Marilisi Cunha e Luiz Eugenio de Moraes Brasil. Também atua como suplente Eliane Mary Pinto de Arruda. Quem precisar utilizar a biblioteca deve antecipar as consultas ou aguardar a reabertura, prevista para 8 de maio.