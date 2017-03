Bancada independente da Câmara se une para ajudar Dourados

A Bancada Independente da Câmara de Dourados, formada por 10 vereadores, afirma que está coesa na luta para defender os interesses de Dourados e promover o seu desenvolvimento econômico e social, através das parcerias e trabalho conjunto, envolvendo autoridades de todas as esferas políticas.

Para o presidente do Diretório Municipal do PSDB, o vereador Marçal Filho o G10, como é chamado o grupo de parlamentares independentes, tem ciência da importância de sua função legislativa na administração pública e não busca cargos na prefeitura, mas a fiscalização e proposição de soluções. “Nosso trabalho sempre vai se sobrepõe aos interesses pessoais”, afirma.

“Nós entendemos que somos vereadores, portanto já temos funções. Não estamos atrás de cargos na administração. O que queremos é colaborar com Dourados e, portanto, também com a administração, mas exercendo a função para qual fomos eleitos, a de vereador, que é um fiscal e um propositor de soluções para os mais diversos problemas”, diz.

Sobre a especulação de que Idenor Machado, seu colega de partido e presidente da Comissão Permanente de Educação da Câmara, possa assumir a Secretaria Municipal de Educação, Marçal afirma que ele é extremamente qualificado para o cargo, pois já foi secretário de Educação no município e no Estado. “Mas nós do PSDB e do G10, de uma maneira geral, queremos a contribuição do Idenor com a Educação dentro da Câmara, porque por aqui tramitam inúmeros projetos voltados para melhorias nesse setor, que é vital na administração pública municipal”, destaca.

Quanto à atuação do G10 na Câmara, Marçal garante que esses vereadores não são oposição, apenas independentes. “Somos um grupo dedicado a ajudar no desenvolvimento da cidade”, afirma, falando em nome também de Sérgio Nogueira (PSDB), Alan Guedes (DEM), Madson Valente (DEM), Pedro Pepa (DEM), Cido Medeiros (DEM), Cirilo Ramão (PMDB), Juarez de Oliveira (PMDB) e da presidente da Casa, Daniela Hall (PSD).

“Em reunião do G10 definimos que vamos atuar firmemente na função para a qual fomos eleitos. Não estamos atrás de cargos na administração municipal e mais uma vez afirma que não somos oposição, mas independentes. E ainda, não compactuamos da ideia do quanto pior, melhor; somos do quanto melhor, melhor e sempre estaremos abertos ao diálogo”, ressalta.