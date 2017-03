Após empatar com Inter, Grêmio inicia sua preparação para a Libertadores

Depois de empatar por 2 a 2 com o Internacional, pelo Campeonato Gaúcho, no sábado, os jogadores do Grêmio se reapresentaram no CT Luiz Carvalho e iniciaram a sua preparação para o jogo da quinta-feira da Copa Libertadores contra o Zamora, da Venezuela.

O Tricolor teve alguns desfalques nas atividades realizadas na manhã desta segunda-feira. O meio-campista Maicon, que sentiu um desconforto muscular na panturrilha e não disputou o clássico, não participou do treino. Kanneman e Pedro Geromel, que formam dupla de zaga titular do Tricolor Gaúcha, também não treinaram e ficaram na academia.

O recém-contratado Gastón Fernández também não apareceu no gramado. O jogador argentino ainda não foi regularizado e o Grêmio precisa inscrever os atletas para a Libertadores até 48 horas antes da primeira partida da competição.

Enquanto os jogadores que participaram do clássico fizeram apenas um trabalho regenerativo, os atletas que não entraram em campo no Gre-Nal 412 realizaram um treino em campo reduzido sob comando do técnico Renato Portaluppi. Os principais nomes do treino que visava a movimentação e o toque de bola foram Lucas Barrios e Edílson.

Depois do treino, o lateral Marcelo Oliveira comentou sobre o início da competição mais importante do ano. “Está todo mundo muito motivado para a estreia. A gente sabe da importância da Libertadores. Está todo preparado para fazermos uma boa estreia”, afirmou.

Ele também fez uma análise sobre o clássico do sábado. “Cada campeonato tem a sua história, mas a gente sabe que quando se fala sobre o Gre-Nal é diferente, é um campeonato à parte. É sempre bom vencer e ruim perder. Independentemente do jogo, se você perde, leva uma pressão a mais para o próximo jogo. No meu ponto de vista, teve um momento em que vacilamos, mas fizemos um bom jogo. Com certeza estamos indo confiantes para a estreia”.

Antes de viajar para a Venezuela em voo fretado, o Grêmio irá realizar mais um treino na manhã da terça-feira. A estreia no Grupo 8 da Libertadores é na quinta-feira, às 19h30, contra o Zamora.

