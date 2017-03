Anitta fala sobre rumores de veto do Rock in Rio à sua participação

Anitta comentou os rumores de que o Rock in Rio torce o nariz para sua música. Há alguns dias, o colunista Leo Dias publicou uma nota dizendo que apesar da insistência, a organização do festival teria vetado sua participação na edição deste ano.

Em pleno alvoroço do Carnaval, ele próprio entrevistou Anitta para o programa Fofocalizando e perguntou sobre assunto. Depois de algumas alfinetadas, (Jornalista você, né? Aí agora tá tudo quanto é lugar falando que eu tô com raiva) a cantora deu uma resposta direta e sincera: “Não gosta, não contrata”, disparou.

Em outro momento, ela fala sobre as críticas de ter abandonado o funk do início da carreira para emplacar como cantora pop. “Se eu uso as artimanhas do funk pra fazer o meu show mais divertido, não tem como eu dizer que eu não sou do funk. Eu sou, assumo e tenho o maior orgulho, mas acredito sim que eu tô fazendo outros ritmos, não só o funk.”

Do MSN Famosidades