Alan Guedes quer CEIM de Jardim Monte Carlos em pleno funcionamento

O descontentamento, preocupação e ansiedade por parte dos pais que dependem do funcionamento do Centro Educacional Infantil (CEIM) Professora Zeli da Silva Ramos, no Jardim Monte Carlo, levaram o vereador Alan Guedes (DEM) a encaminhar um requerimento à prefeita Delia Razuk, ao secretario de governo Raufi Marques e à secretária de Educação, Audry da Silva Milan, cobrando explicações a respeito do atraso ao início das aulas, uma vez que a previsão para o inicio do ano letivo era fevereiro de 2017.

“O que queremos saber é a causa de tanto atraso e é meu dever como vereador fiscalizar e cobrar o que é de direito do povo” afirma Alan.

Ainda sobre o tema, o vereador acrescentou que o do Bairro Monte Carlo tem seis salas de aula, nas quais serão atendidas 120 crianças”.

Porém, segundo ele, até o momento essas crianças estão sem aula, “fato que tem causado transtorno e preocupação na vida dos pais que dependem do funcionamento do estabelecimento de ensino para deixar seus filhos enquanto trabalham”.

De acordo com Alan Guedes o CEIM do Bairro Monte Carlo é um sonho realizado para os moradores daquela região e cabe à Prefeita, ciente da necessidade deste Centro Educacional, tomar as devidas providências para o seu pleno funcionamento.

Dispensa de licitação

Alan Guedes solicitou ainda a prefeitura cópias integral dos autos dos processos de dispensa de licitação n° 001, 008 e 011/2017 da Fundação de Serviços de Saúde de Dourados (Funsaud). De acordo com o vereador já havia uma licitação formalizada e que a dispensa de licitação por parte do poder executivo para a aquisição de bens e contratação de serviços só se justifica em casos especiais.

“Não podemos resumir nosso trabalho de vereador apenas no tratamento das leis do município, pois a função de fiscalizar as ações do Poder Executivo Municipal, ou seja, das ações do prefeito é essencial para que haja um equilíbrio e direcionamento dos serviços e dinheiro publico” finaliza o vereador.