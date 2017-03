Ações do IEL divulgam vagas de estágio em universidades de Campo Grande

O IEL promoverá ações de divulgação de vagas de estágio e cadastro de estudantes em seis universidades de Campo Grande (MS). A primeira blitz foi realizada na Anhanguera da Avenida Gury Marques, nesta terça-feira, 07, nos períodos matutino e noturno.

“As ações prosseguem até o dia 21 de março, basta conferir o calendário. Nossa intenção é divulgar o trabalho da instituição e as oportunidades de estágio disponíveis, além de cadastrar novos estudantes”, afirmou a técnica do IEL, Jackeline Pires Magalhães.

Durante a blitz da Universidade Anhanguera, os acadêmicos do 5º semestre de Direito, Sebastião Menezes Pacheco e Felipe Martins de Barros, buscaram informações e pegaram material informativo para fazer o cadastro. “Estágio é tão importante que é obrigatório. Então vou fazer o cadastro e ficar de olho nas vagas disponíveis”, comentou Sebastião.

A acadêmica de Fisioterapia, Aline Fogaça dos Santos, de 22 anos, também aproveitou a presença do IEL na Universidade para fazer o cadastro. “Receber informações a respeito das vagas de estágio disponíveis é muito interessante. Vou ficar de olho nas oportunidades”, pontuou.

No momento, o IEL está com vagas abertas para os cursos superiores de Administração, Estética, área de TI, Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Letras ou Pedagogia e Direito, além de Ensino Médio. Mais informações podem ser obtidas no site www.fiems.com.br/iel.

Confira abaixo o calendário das blitzen nas instituições de ensino superior: