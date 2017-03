Abertura do Estadual de Motovelocidade acontece neste fim de semana em Campo Grande

A abertura oficial do Campeonato Estadual de Motovelocidade acontece neste fim de semana no Autódromo Internacional de Campo Grande. A organização da prova espera a participação de pelo menos 30 competidores. Além dos pilotos de Mato Grosso do Sul, o evento contará com a presença de participantes de Mato Grosso, Paraná, Goiás e São Paulo.

Segundo o presidente da Federação de Motociclismo do Estado, André Azambuja, no sábado (11), a partir das 14 horas, serão realizadas duas corridas. No domingo (12), a partir das 8h, acontecem mais duas disputas. “Teremos competidores nas categorias 1000, 600 e 300 cilindradas. As disputas prometem ser bastante acirradas devido ao alto nível dos participantes”, falou.

Conforme Von Braun, diretor da empresa Equipe VBR Team, parceira na realização da competição, as outras etapas do estadual acontecem em maio (19, 20 e 21), julho (14, 15 e 16), setembro (8, 9 10) e novembro (3, 4 e 5). “O nível dos competidores é muito elevado. Muitos deles já foram campeões em outros estados brasileiros. O nosso objetivo é fomentar esse esporte em Mato Grosso do Sul. Além disso, conscientizar as pessoas que gostam de velocidade para que façam isso nos autódromos, e não nas vias públicas”, salientou.

A entrada é de graça. O evento é uma parceria da Federação de Motociclismo do Estado de Mato Grosso do Sul e a Equipe VBR Team.