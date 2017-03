Abertas inscrições do primeiro encontro de empreendedorismo para servidores

Evento itinerante que já capacitou mais de mil servidores de outros estados chega a Mato Grosso do Sul

Estão abertas, até o dia 12 de março, no site da Escolagov, as inscrições para a palestra “Como o empreendedorismo pode transformar a gestão pública”- que será proferida pelo consultor André Macieira, da Elo Group. O encontro será realizado no dia 14 de março (terça-feira), das 9h às 11h, em Campo Grande e tem como objetivo promover a gestão do estado e aprimorar a qualidade do serviço público.

Será a primeira vez que este evento vem a Mato Grosso do Sul. Com formato inovador, a ação tem como objetivo despertar o potencial empreendedor dos servidores públicos e desenvolver as competências necessárias para transformação pessoal e profissional. Promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Governo e Gestão Estratégica (Segov) e Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD), MS Competitivo e Elo Group, a iniciativa conta ainda com a participação interinstitucional dos demais poderes (Legislativo e Judiciário), Prefeitura Municipal de Campo Grande, Assomasul, instituições públicas de ensino como IFMS, UFMS E UEMS.

O secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel destaca a importância da capacitação contínua e alinhamento de processos para aprimoramento dos serviços: “A atual gestão busca o máximo de eficiência nos processos respeitando seu principal patrimônio que é o servidor, pois o poder de transformação está justamente com aqueles que constroem o serviço público diariamente”.

Para o Secretário de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto de Assis a qualificação do servidor reflete nas entregas de gestão. “Uma das nossas prioridades é cuidar do servidor em todos os aspectos. E oferecer ferramentas que potencializem suas competências faz parte desse cuidado. Como resultado, teremos um servidor mais motivado, contribuindo para que o Governo faça melhores entregas” pontuou Assis.

Desde 2015, o governo tem promovido palestras que se tornaram conversas abertas, francas e diretas com os servidores, nas quais foram apresentados conceitos de gestão e de eficiência, métodos de construção de planejamentos de longo prazo e de enfrentamento de situações de crise e principalmente de integração entre as secretarias e suas diversas especialidades.

“Queremos um governo eficiente. A gestão só funciona com a colaboração cotidiana entre todas as esferas da administração. A metodologia de gestão integrada potencializa o alcance das ações governamentais”, analisa Thaner Castro Nogueira, superintendente de gestão estratégica.

A ideia vem de um aprendizado das histórias desses consultores com os governos em que atuaram – a transformação só ocorre de verdade quando alguém – um empreendedor público – coloca seus talentos e energias para construir uma mudança junto com seus colegas. O presidente do MS Competitivo, Edison Araújo, afirma que a vinda de eventos como esse otimiza o contexto da gestão pública. “Temos de despertar entre os gestores e servidores públicos o poder do empreendedorismo. Só assim será possível transformar realidades que impactam na vida dos cidadãos”.

A iniciativa se baseia em quatro princípios:

Despertar o potencial empreendedor dos servidores públicos, para que sejam os protagonistas da mudança que nosso país tanto precisa;

Ensinar para o mundo real, de forma que reconhecemos as barreiras existentes para empreender inovar mas te ajudamos a superá-las com modelos mentais e ferramentas aplicáveis no seu dia-a-dia;

Renovar seus conhecimentos com o que há de mais novo em governo. São mais de 10 anos de experiência em gestão pública com ensino de conceitos e ferramentas que dão certo na prática;

Impactar a instituição ao preparar seus integrantes para responder os desafios de forma humana, sistêmica e eficaz.

Sobre o palestrante

Andre Macieira é mestre em Engenharia de Produção pela COPPE-UFRJ; Sócio-fundador da ELO Group, empresa de consultoria e tecnologia com atuação nas principais capitais brasileiras; sócio-fundador da Innvent, grupo especializado no desenvolvimento e investimento em startups de tecnologia. Atuou como professor de gestão estratégica, gestão de riscos e gestão de processos em cursos de pós-graduação no Rio de Janeiro e São Paulo; organizador do Seminário Internacional de BPM. Publicou como autor ou coautor três livros nacionais e dois livros internacionais além de diversos artigos sobre estes assuntos em congressos nacionais e internacionais.

Inscrições:

Para efetuar a inscrição, o servidor deverá estar cadastrado na área de cursos do site da Escolagov e selecionar a Palestra “Como o empreendedorismo pode transformar a gestão pública”.

Serviço:

1º Encontro “Como o empreendedorismo pode transformar a gestão pública”

Dia 14 de março (terça-feira)

Horário: 9h às 11h

Local: Centro de Convenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo, Auditório Manoel de Barros, Parque dos Poderes. Campo Grande/MS.