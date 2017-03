5 dicas de manejo nutricional de potros recém-nascidos

O período inicial na vida de todo cavalo campeão exige muita atenção. De acordo com o Zootecnista Jean Martins, Supervisor Técnico da AllNova e responsável pela linha AllEquus para nutrição de equinos, as decisões tomadas nesta fase podem ser decisivas para um bom ou para um mau desenvolvimento do equino nas fases sequenciais de sua vida.

“A nutrição de potros recém-nascidos está diretamente relacionada ao desenvolvimento do animal, ou seja, as escolhas nutricionais certas irão iniciar uma reação em cadeia, que culminará em animais com máxima performance, maior resistência física, pelagem mais bonita, cascos fortes e com imunidade reforçada”, acrescenta.

O supervisor técnico da AllNova compartilha a seguir cinco dicas extremamente importantes para que o potro tenha todas estas características.

1 – Equinos são animais mamíferos e o leite é fundamental na nutrição diária deste animal nos primeiros meses de vida. Por isso, é importante dar atenção especial a nutrição das mães, pois a boa nutrição da égua interfere diretamente na qualidade do leite. O ideal é que de três meses antes do parto até o desmame a égua receba uma ração adequada para essa fase, pois são fases de exigências elevadas para proteína e energia, principalmente.

2 – Observar se não há problemas na amamentação e se o potro está conseguindo mamar corretamente. Algumas vezes, pode acontecer de a égua rejeitar o potro ou mesmo de ser má produtora de leite. Isso irá interferir diretamente no desenvolvimento do potro. Um bom indicativo de que as coisas não estão bem é comparar o crescimento do potro com o dos demais animais do lote. Devemos observar a constância de amamentação, pois, nas primeiras semanas de vida, o potro pode mamar até sete vezes por hora com mamadas de 1 a 2 minutos.

3 – Mesmo que o leite seja o principal alimento do potro, nesta fase é importante que o mesmo tenha acesso ao capim. Com este alimento, o potro irá começar o processo de formação da microbiota intestinal, que futuramente será primordial no trato digestório dos equinos para o processo de degradação da fibra do volumoso. Essa formação de microbiota se dará por meio dessa nova alimentação e do contato direto com a mãe.

4 -Água limpa e acesso a ração da mãe durante a fase de lactação também são importantes para acostumar o potro a nova alimentação após a desmama. Desta forma, quando a desmama ocorrer, o potro não a sentirá de forma tão significativa, evitando assim a perda de peso e distúrbios como a diarreia ou a cólica.

5 – Logo nas primeiras semanas de vida, é possível fornecer uma ração específica para poros recém-nascidos. O objetivo será suplementar o leite materno e fornecer suporte aos casos específicos, como os de rejeição materna ou baixa produção de leite. É importante fornecer uma ração específica e balanceada para essa fase da vida, com teor de proteína e energia equilibrados para um crescimento saudável e eficiente. Dê preferência a rações próprias para esta fase da vida do animal, que normalmente tenham em sua formulação leite e adição de probiótico, que irá estimular um trato digestório saudável, além de minerais e vitaminas.