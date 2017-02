Zé Ricardo já definiu Flamengo para final contra Fluminense

O Flamengo acabou com o jejum de nove jogos no clássico e venceu o Vasco no último sábado. O resultado classificou os rubro-negros para a final da Taça Guanabara. O técnico Zé Ricardo terá a semana livre para trabalhar, mas adiantou que vai manter a escalação que iniciou o duelo contra os cruzmaltinos.

“A princípio não vou poupar jogadores. Se tivéssemos compromisso no meio de semana, teria que fazer uma avaliação diferente. A gente vai colocar em campo atletas que iniciaram a semifinal. Espero que seja uma grande partida, em um grande palco”, disse.

Zé Ricardo preferiu minimizar o fim do jejum diante do rival. No entanto, o treinador destacou que foi importante acabar com a série negativa.

“Muitos dos atletas que estão no atual elenco não participaram do período que o Vasco se manteve invicto. nem eu. Sabíamos que isso poderia alterar o controle emocional e trabalhamos para que isso fosse minimizado. E isso foi feito. A equipe conseguiu se controlar”, declarou.

Assim, o Flamengo deve iniciar a decisão do primeiro turno do Campeonato Carioca com a seguinte formação: Alex Muralha, Pará, Rafael Vaz, Réver e Trauco; Rômulo, Willian Arão, Mancuello, Diego e Éverton; Paolo Guerrero. Na final, o empate leva o confronto para os pênaltis.

Da Gazeta Esportiva