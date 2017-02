Yasmin e Luiza Brunet, Thammy, e mais famosos no Camarote Itaipava

Muitos famosos estiveram neste domingo, 26/03 no Sambodromo do Rio para o primeiro dia de Camarote Itaipava.

Yasmin Brunet chegou acompanhada de seu pai Armando e assim que ele foi embora, sua mãe Luiza Brunet chegou ao camarote e dançou muito ao lado da filha.

Os gêmeos do BBB tambem estavam presentes ao camarote. Manoel e Antonio estavam acompanhados da tambem BBB Mayla, do ex BBB Rafael Licks e de duas amigas. Os gêmeos não pararam nenhum minuto e posaram para muitos selfies e azaração.

A ex Globeleza Aline Prado estava irreconhecivel. Magérrima, a mulata precisou se apresentar até para amigos que não a conheceram.

Também estiveram presentes Carlos Bonow e a esposa Keila, Giba e a esposa Maria Luiza, Fernanda Barbosa, Antonia Fontinelli, Thammy e a namorada Andressa, Beto SImas, Minotauro, o diretor global Fred Mayring, Carla Diaz, Fernando Dolabella e a esposa Marcela Valente, entre outros.

Da Assessoria