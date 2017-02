Publicada em 8 de fevereiro de 2017 às 16:38

Os colaboradores da CCR MSVia iniciam nesta quinta-feira (09/02) a entrega de dez cadeiras de rodas conseguidas por meio da Campanha de Voluntariado Lacre Solidário, promovida pela Concessionária entre suas equipes. Os equipamentos serão entregues a três instituições assistenciais de Mato Grosso do Sul, localizadas em Rio Verde de Mato Grosso, Campo Grande e Naviraí.

Ao longo do ano passado, colaboradores da Concessionária e de empresas contratadas participaram da ação voluntária coletando lacres de latas de alumínio que, posteriormente, foram vendidos para empresas de reciclagem. O dinheiro arrecadado foi revertido na compra da primeira cadeira de rodas.

“Conseguimos coletar 80 quilos de lacres, o equivalente a 140 garrafas PET cheias de alumínio”, conta Cristiana de Hollanda, Ouvidora da Concessionária e responsável pela ação em Mato Grosso do Sul. “Empolgados pelo sucesso da coleta, colaboradores se cotizaram e compraram outras nove cadeiras de rodas”.

O resultado da campanha de voluntariado dos colaboradores da CCR MSVia superou as expectativas. Foi a primeira vez que a Concessionária realizou essa coleta no Estado.

“Colaboradores de outras empresas do Grupo CCR já realizam ações semelhantes há alguns anos e o empenho dos colaboradores tem sido determinante para o sucesso na coleta dos lacres”, explica a responsável pela ação. “A preocupação com o próximo é um valor fundamental e que permeia todas as ações da CCR, seja no cumprimento das obrigações contratuais, seja no exercício desse espírito de solidariedade, fundamental para chegarmos a esse resultado”.

A campanha de coleta de lacres solidários dos colaboradores da CCR MSVia continua este ano. Os interessados em contribuir com a campanha doando lacres de latinhas podem entrar em contato diretamente com a Ouvidoria da empresa, que atende pelo telefone (67) 3357-9184 ou ainda pelo Disque CCR MSVia através do 0800 6480163. Os lacres também podem ser entregues nas Bases Operacionais do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU), e nas praças de pedágio localizadas ao longo da BR-163/MS.