Villa Mix Festival Goiânia anuncia edição 2017

Com o novo slogan ‘O Mundo é Mix’, o Villa Mix Festival começa 2017 cheio de novidades para o público

Sempre contando com mega estrutura e line up de peso, o Villa Mix Festival, maior festival de música brasileira, anuncia a edição Goiânia. A festa que chegará ao seu sétimo ano na capital goiana no dia 2 de julho promete superar mais uma vez as expectativas do público.

“Estamos preparando muitas surpresas para essa edição em Goiânia. Desde a estrutura, palco, shows e muito mais. Vocês não podem perder, em breve tem muita novidade!”, comenta Marlus Marcelus, produtor geral do Villa Mix Festival.

Vale ressaltar que o palco do Villa Mix Festival Goiânia foi certificado pelo Guinness World Records pela maior estrutura de palco do mundo em 2015. E, em 2016, o Villa Mix Festival recebeu cerca de 1 milhão de pessoas em todo o país. O público conseguiu comprovar de perto a grandiosidade do evento que, em suas 19 edições, levou mais de 35 artistas de vários ritmos e segmentos. E os internautas também puderam acompanhar 170 horas de música ao vivo pelo canal oficial do Villa Mix no YouTube.

Os ingressos para o Villa Mix Festival Goiânia estarão à venda em março e, nas primeiras 48 horas após o lançamento, terão valores exclusivos pelo site da TicMix: https://www.ticmix.com.br/.