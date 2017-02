Vereadores de Dourados saem em defesa da literatura na grade escolar do Estado

Os vereadores de Dourados saíram, por unanimidade, em defesa da manutenção da disciplina do ensino de literatura nas escolas públicas de Mato Grosso do Sul. O assunto foi discutido a partir da ocupação da Tribuna Livre da Câmara, na sessão desta segunda-feira dia 20, pela poetisa Odila Lange, que, em nome do “Movimento Por um MS Literário”, questionou o fim da disciplina nas escolas públicas do Estado.

Odila Lange leu uma nota de repúdio e declamou uma poesia contra a retirada do ensino específico de literatura da educação básica em Mato Grosso do Sul. A medida foi tomada pela Secretaria de Estado de Educação, através da Resolução 3.196. O movimento pediu o apoio dos vereadores para zelar pela cultura, a arte e a manifestação literária.

“Não podemos conceber isso. Muitos prejuízos ocorreram ao longo da historia, que levou ao déficit de leitura hoje. Essa disciplina preserva nossos valores, nossa historia e nossa arte”, disse Odila. Para o movimento, a medida é um retrocesso às conquistas obtidas com a formação de profissionais da área da literatura. O presidente da Academia Douradense de Letras, Marcos Coelho, também estava presente. A academia encabeça o movimento em Dourados.

Segundo o movimento, a Resolução 3.196 da Secretaria de Estado de Educação diluiu na disciplina de língua portuguesa a disciplina de literatura sem aumentar a carga horária. Os professores entendem que essa decisão, feita sem consulta pública pelo Estado, elimina a literatura a partir da redução do tempo para o seu ensino. Há professores de literatura concursados no Estado que já estão entrando com ação contra a decisão, segundo o movimento.

A Câmara de Dourados vai propor um requerimento elaborado pela Mesa Diretora e com a assinatura de todos os vereadores pedindo informações ao Estado sobre a decisão, que entrou em vigor este ano. “Como mãe fico muito sensibilizada com essa questão porque sei da importância do ensino da literatura na escola”, disse a presidente da Câmara, Daniela Hall (PSD), elogiando a iniciativa de questionamento.

O vice-presidente Sérgio Nogueira (PSDB) lembrou que a literatura está diretamente ligada a formação e transformação da pessoa. “Ler é bom porque é um passeio por muitos imaginários. Começamos uma luta hoje que não precisava existir, mas não podemos ficar calados sem ação a isso”, ressaltou Sérgio, que é membro da Comissão de Educação.

O presidente da Comissão de Educação da Câmara, Idenor Machado (PSDB), falou do problema de se retirar disciplinas da educação brasileira e lembrou o caso da Educação Moral e Cívica e OSPB (Organização Social e Política do Brasil), suprimidas sob alegação de que era coisa de regime militar. “Agora vem tirar a literatura. É uma luta que está se iniciando e precisa prosseguir. Quando as crianças vão conhecer Gonçalves Dias, Manoel Marinho, Odila Lange e tantos escritores? Esse é o Brasil que ninguém está entendendo mais nada”, reclamou o vereador.

O vereador Elias Ishy (PT), vice-presidente da Comissão de Educação, lembrou que outras instituições também estão se mobilizando contra a resolução do Estado e citou a União Brasileira de Escritores, seção de Mato Grosso do Sul, a Faculdade de Ciências Humanas da UFGD e o Sindicato dos Educadores de Dourados.

O vereador Alan Guedes (DEM) citou que com a medida as crianças sul-mato-grossenses estão correndo o risco de não conhecer Manoel de Barros, Camões e Machado de Assis. “É o absurdo do absurdo”, lamentou Alan. Já Madson Valente, também do DEM, destacou que a literatura é uma ciência tão importante como as demais. “É um movimento que terá com certeza respaldo dessa Casa. A literatura tem o papel de levar à libertação”, afirmou.

Junior Rodrigues (PR) externou o seu repúdio à medida tomada pela Secretaria de Estado de Educação. “Um ser humano capacitado tem de passar por uma educação completa”, disse. Já Marçal Filho (PSDB) citou a fase de Clarice Lispector “A palavra é o meu domínio sobre o mundo”, para lamentar a retirada da literatura da grade escolar estadual. “É uma decisão infeliz e lamentável e não podemos aceitar calado tal opressão”, afirmou. “Uma nação se faz com a cultura da memória”, acrescentou.