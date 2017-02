Publicada em 6 de fevereiro de 2017 às 17:12

Viajar é sempre uma delícia, mas depois de toda correria e de tantos passeios, nada como voltar para o conforto do lar. Mas se você saiu e deixou uma bagunça, não espere voltar e encontrar a casa toda arrumada em um passe de mágica – a não ser que alguém tenha sido contratado para isso.

Segundo especialistas, o número de panes elétricas e vazamentos é maior durante as férias, e isso acontece porque, geralmente, os moradores viajam e a casa fica sem manutenção. De acordo com a seguradora SulAmérica, o aumento chega, aproximadamente, a 25% mais do que durante o resto do ano. Em 2015, 29% dos chamados foram apenas para reparos hidráulicos, que representam a área mais acionada na seguradora.

É muito importante tomar alguns cuidados antecipadamente para não ter dores de cabeça quando regressar. Confira, abaixo, alguns truques e garanta um retorno sem transtornos e cheio de lembranças boas das férias.

Diminua riscos

Retire os equipamentos da tomada. Isso reduzirá consideravelmente o risco de curto-circuito, incêndios e avarias nos eletrodomésticos. O mesmo serve para torneiras e a válvula do gás: se previna dos vazamentos fechando os registros da casa.

Guarde seus objetos de valor

Evite deixar joias e outros objetos importantes em casa. Opte por um guarda-móveis, que possuem box especiais de vários tamanhos e para qualquer necessidade.

Faça uma limpeza completa

Sabe aquela faxina geral? A melhor opção é realizá-la antes de viajar. Assim, quando retornar, o trabalho será muito menor. Limpe a geladeira tirando tudo que possa vencer ou que já esteja vencido, assim como os armários de alimentos. Passe pano no chão, lave os banheiros, deixe os quartos arrumados e não se esqueça de verificar as roupas sujas na máquina. Leve o lixo para fora e mantenha a pia sem louça para evitar que você se depare com o mau cheiro ao voltar para casa.

Trincos e trancas

Verifique todas as portas e janelas antes de sair, e, se possível, avise um vizinho próximo para dar uma olhada na sua residência de vez em quando. Evite fazer comentários com pessoas estranhas sobre a viagem e mantenha a casa aparentemente como ela costuma ficar para não despertar curiosidade indesejada.

Mantenha contato

Mesmo com muitos cuidados, é importante deixar seu contato caso aconteça alguma emergência e seu vizinho precise entrar em contato.

Depois de tomar todos esses cuidados, vá viajar tranquilo e, ao regressar, retribua a gentileza de vizinhos ou parentes que te ajudaram trazendo alguma lembrancinha do destino.