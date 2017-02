Publicada em 6 de fevereiro de 2017 às 09:27

Residentes recebem bolsa de mais de mil reais

Você, médica ou médico veterinário recém-formado, já pensou em aperfeiçoar seus conhecimentos práticos na área? Então fique atento! Até o dia 21 de fevereiro estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Programa de Aprimoramento Profissional em Medicina Veterinária – PAP-MV da UNIGRAN.

O programa de residência tem duração de dois anos e oferece bolsa mensal no valor de R$ 1.050,00, com carga horária total de atividades de 5.700 horas. Podem participar da seleção apenas os profissionais que concluíram a graduação em Medicina Veterinária nos últimos três anos em instituições reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC.

Estão sendo oferecidas duas vagas para a área Clínica Médica de Pequenos Animais e uma vaga para Clínica Cirúrgica de Pequenos Animais. As atividades práticas e teóricas que fazem parte da grade curricular do Programa serão realizadas na Clínica Veterinária UNIGRAN, em Dourados, com supervisão do corpo docente da Instituição.

A especialização tem como objetivo formar profissionais com habilidades indispensáveis ao exercício da Medicina Veterinária. Além disso, a grade curricular busca estimular a capacidade crítica desses médicos, considerando as atividades profissionais também nos aspectos éticos, sociais, socioeconômicos e científicos.

Esta é uma ótima oportunidade para adquirir experiência profissional, trabalhando diretamente com serviços hospitalares. O Programa de Pós-graduação Lato Sensu de aperfeiçoamento destinado a médicos veterinários é reconhecido pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV.

Mais informações sobre a documentação exigida para a inscrição estão disponíveis no site www.unigran.br/pos. Em caso de dúvidas, ligue no (67) 3411-4114.