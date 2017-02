Publicada em 13 de fevereiro de 2017 às 11:20

Os acadêmicos do ensino a distância da UNIGRAN Net iniciaram as atividades de 2017 com aula inaugural em Dourados ministrada pelo diretor Marcelo Ioris Koche. Os cursos do EaD que iniciam atividades neste ano são: licenciaturas em Geografia, História e Matemática; bacharelado em Serviço Social; além dos cursos para Tecnólogo em Gestão Comercial e em Processos Gerenciais.

A UNIGRAN Net completa 11 anos e está em fase de ascensão, de acordo com o professor de Administração, Henrique Reges Júnior. “Muitas pessoas estão identificando a EaD como uma oportunidade e não mais da forma que se enxergava no passado, como sendo uma espécie de ‘quebra-galho’. Se tem optado pelo ensino a distância pela flexibilidade de horários e também pela qualidade do ensino”, explica Reges.

Além disso, a modalidade de ensino a distância da UNIGRAN chama atenção pelas notas alcançadas nos últimos anos em avaliações do Ministério da Educação – MEC, por meio do Exame Nacional do Ensino Médio – Enade, por exemplo. De acordo com esses indicadores, o ensino a distância da UNIGRAN é, hoje, um dos melhores do país e pioneiro em Mato Grosso do Sul.

“Temos uma plataforma de educação elaborada pela própria UNIGRAN; vídeoaulas gravadas pelos próprios professores nos estúdios da Instituição. Além disso, nossos professores mantêm contato com os alunos, desenvolvem o material didático, corrigem as atividades e respondem as questões dos discentes na plataforma”, destaca o professor Henrique.

A UNIGRAN Net conta com polos em diversos estados brasileiros e em países da Europa, América e Ásia. Além dos novos cursos, estão abertas as inscrições para as seguintes graduações da modalidade à distância: Administração, Ciências Contábeis, Ciências Biológicas e Educação Física (semipresencias), Letras, Pedagogia e Turismo.

Já os cursos a distância que outorgam grau de tecnólogo são: Tecnologia em Agronegócio; Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas; Tecnologia em Estética e Cosmética (semipresencial); Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; Tecnologia em Gestão de Turismo; Tecnologia em Logística; Tecnologia em Negócios Imobiliários; e Tecnologia em Produção Publicitária.

As inscrições para o vestibular da UNIGRAN NET estão abertas! Para obter mais informações sobre os cursos oferecidos pelo ensino a distância, acesse www.unigranet.com.br.