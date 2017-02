UNIGRAN dá orientações para o período de Carnaval

O período de Carnaval geralmente é marcado por excessos, seja em festas, blocos de rua ou aproveitando o feriado para viajar. Alta ingestão de bebidas alcóolicas, alimentação desregrada, curto período de sono e até mesmo exposição ao sol, são exemplos. Pensando nisso, a UNIGRAN dá orientações para ter alguns cuidados e fazer com que a diversão não comprometa a saúde dos acadêmicos foliões.

Um dos alertas é com relação ao consumo de bebidas alcoólicas. É pelo rápido processo do organismo filtrar a bebida alcoólica desde o momento de ingestão que a embriaguez acontece. Para evitar que os sintomas de embriaguez ocorram de forma muito rápida, existem orientações como se alimentar antes de beber, o que retarda a absorção do álcool pelo organismo. Além disso, é preciso beber água enquanto consome álcool, o ideal é que a cada copo de bebida alcoólica a pessoa tome dois de água.

Outro perigo são as Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST. Essas doenças não são adquiridas somente por relações sexuais, é necessário ter cuidado redobrado com objetos pessoais compartilhados e uso de banheiros coletivos. A herpes, por exemplo, pode ser passada pelo vaso sanitário ou bebedouro.

Para evitar a contaminação, é preciso ter cuidados simples como o de não compartilhar objetos pessoais, toalhas e peças íntimas, por exemplo. O cuidado com essas doenças é fundamental, pois muito se fala na atenção à Aids porque ela não tem cura, entretanto, várias outras DST’s também não têm.

Mesmo sendo transmitidas por outros meios, a maior probabilidade de adquirir DST’s é através da relação sexual sem prevenção, e o único meio de se prevenir é com o uso da camisinha. Vale lembrar que o Ministério da Saúde disponibiliza, gratuitamente, nos postos de saúde, preservativos tanto masculinos, quanto femininos.

Para quem vai sair às ruas para pular Carnaval, além de uma boa alimentação e do cuidado com a hidratação, os foliões que pretendem aproveitar todas as noites de carnaval devem cuidar do físico. Para estar preparado na maratona é importante ter cuidados básicos evitando lesões, para que, no final da festa, possa voltar à rotina sem dores e com apenas boas lembranças: a dica é se alongar antes, pois o alongamento pode evitar lesões nos dias de festa.

Aulas e atendimentos aos acadêmicos

A UNIGRAN retoma os atendimentos no dia 1º de março em horário especial: das 13h às 18h. As aulas voltam no dia 2 de março.