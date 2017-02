Unidades de atendimento do Fácil voltam a funcionar nesta quarta-feira

Com o feriado prolongado de carnaval, as unidades do Fácil – Atendimento ao Cidadão, voltam a funcionar na quarta-feira (1) com horários diferenciados, retomando seu atendimento normal na quinta-feira (2).

O Decreto “E” nº 15, assinado pelo governador Reinaldo Azambuja, divulgando os dias de feriados e pontos facultativos para 2017, está na publicação de quarta-feira (22) do Diário Oficial do Estado.

Confira o horário de funcionamento das Unidades: