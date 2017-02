Últimas vagas para participar do workshop com Rodrigo Cintra na Capital

Um dos eventos mais esperados deste início de ano pelos profissionais de beleza acontece dia 6 de março

Contagem regressiva para Campo Grande receber um dos cabeleireiros mais requisitados do momento, Rodrigo Cintra. Conhecido por ser o cabeleireiro do Esquadrão da Moda, ele estará na Capital, no dia 6 de março, com a sua nova turnê Light Contour & Duo Color. O evento, que acontece no Clube União, está com as últimas vagas disponíveis para os profissionais de beleza de Mato Grosso do Sul.

Após seis anos sem vir à Capital, Rodrigo Cintra retorna com sua nova turnê intitulada Light contour. Trata-se de uma tendência mundial de iluminações, onde todo o contorno do cabelo é iluminado, e por dentro fios de clareamentos gradativos mantêm a naturalidade da raiz. Já o Duo Color é uma tendência em iluminações em dois tons, feito para as clientes que não gostam de tons monocromáticos e preferem ter mais de um tom no cabelo.

Todo o workshop contará com modelos para mostrar na prática as técnicas. E para deixar o evento ainda melhor, todas as modelos serão maquiadas pela blogueira e maquiadora sul-mato-grossense, Thaiane Lopes. Ela que no ano passado foi convidada para ser maquiadora do New York Fashion Week, evento de moda realizado em Nova Iorque.

O paulistano Rodrigo Cintra é considerado um dos profissionais mais requisitados para palestras e workshops no Brasil. Atualmente, é contratado pela Olenka Cosméticos como embaixador oficial da marca. Dentre as suas conquistas, recentemente ganhou prêmio de melhor cabeleireiro pela Revista Cabelos&Cia, além de já ser considerado o melhor cabeleireiro do País pela revista Quem Acontece e o melhor da década pela Beauty Fair. No entanto, sua fama nacional só aconteceu ao participar do Programa Esquadrão da Moda, como cabeleireiro exclusivo.

Oportunidade para os cabeleireiros do Estado conhecerem as técnicas e tendências para 2017. O evento, que acontece no dia 6 de março, das 8 às 18 horas, no Clube União, é uma realização da Império S&D Eventos em parceria com a MS Distribuidora Olenka Cosméticos. Restam poucas vagas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 67.98162-8775/ 99277-1635 ou 11.98253-9492. Facebook: Império S&D Eventos.

Sobre Rodrigo Cintra

Com 23 anos de experiência, o paulistano Rodrigo Cintra já acumula vários feitos em seu currículo. Dentre eles, cabeleireiro exclusivo do programa Esquadrão da Moda; idealizador do programa Guerra das Tesouras no ano passado; e autor de dois livros “Como Seu Cabelo Pode Transformar Seu Visual” e “Cortes de Cabelo Técnicas e Modelagem”.

Além disso, já recebeu vários prêmios, como: Jovem Talento do Sebrae; Tesoura de Ouro 2009, 2010, 2011, 2014 e 2015; Eleito melhor Cabeleireiro do Brasil pela Revista QUEM – Editora Globo, por duas vezes; e Cabeleireiro da Década, pela Beauty Fair, e mais recentemente, prêmio de melhor cabeleireiro pela Revista Cabelos&Cia. Hoje, atende sua numerosa clientela no renomado salão Studio W, no shopping Iguatemi,em São Paulo.