Publicada em 3 de fevereiro de 2017 às 17:10

De 6 a 10 de fevereiro o turismo de Mato Grosso do Sul estará representado na Coopavel Show Rural, tradicional na região e maior feira do ramo agrotecnológico de Cascavel, interior do Paraná. A previsão é receber mais de 520 expositores e 236 mil visitantes no evento.

A convite da Agência Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural (Agraer/MS), a Fundação de Turismo de MS estará no estande de Mato Grosso do Sul representada pelo diretor-presidente Nelson Cintra e equipe onde o público participante poderá conferir informações dos atrativos do turismo sul-mato-grossense.

Saiba mais sobre a Coopavel 2017 no site www.showrural.com.br

Turismo Rural

O Turismo rural permite ao turista um contato direto e genuíno com a natureza, a agricultura e as tradições locais, por meio da hospitalidade privada em ambiente rural e familiar. O segmento reúne produção agropecuária, agrega valor a produtos, resgata e promove o patrimônio cultural e natural da comunidade. Na maioria das propriedades é a própria família que recebe os hóspedes interessados em fugir da rotina estressante da cidade e conhecer roteiros ecológicos.

Em Mato Grosso do Sul, o turismo rural está presente em algumas regiões do Estado, especialmente no Pantanal. Num cenário onde a valorização do desenvolvimento sustentável reflete em todos os âmbitos da atividade produtiva relacionada com a utilização dos recursos naturais, cresce o interesse dos produtores rurais de Mato Grosso do Sul pela modalidade turística como alternativa de diversificação econômica.