Trump quer aumentar em US$ 54 bilhões o orçamento militar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pretende realizar um “aumento histórico” de quase 10% nas finanças reservadas às forças armadas norte-americanas. Segundo um funcionário da Casa Branca nesta segunda-feira, dia 27, no projeto do orçamento federal dos EUA para 2018, que será apresentado para o Congresso nesta terça-feira (28), está incluído um aumento de US$ 54 bilhões para gastos da defesa do país relacionados aos setores militares. Esse aumento, que passa dos 9%, eleva ainda mais o orçamento destinado ao setor nos Estados Unidos, que atualmente é de US$ 600 bilhões por ano, o maior do mundo.

“Esse orçamento será de segurança pública e nacional. Ele irá incluir um aumento histórico em gastos de defesa para reconstruir as esgotadas Forças Armadas dos Estados Unidos no momento em que mais precisamos delas”, disse Trump a governadores durante uma reunião na Casa Branca nesta segunda. A proposta do “budget” para 2018 será enviada para análise dos departamentos federais nesta segunda e na noite desta terça deverá ser o principal assunto de um discurso do presidente no Congresso, quando o ex-magnata se encontrará com a maior parte dos parlamentares pela primeira vez desde sua posse, no dia 20 de janeiro deste ano. A apresentação do orçamento, no entanto, não significa a sua aprovação pelo Congresso, que é de maioria republicana e que tem a última palavra sobre o assunto. De acordo com uma reportagem do jornal “The New York Times” publicada neste domingo (26), o aumento do orçamento para as Forças Armadas seria possível com cortes que seriam feitos nas verbas federais da Agência de Proteção Ambiental e do Departamento de Estado.

Da AnsaFlash