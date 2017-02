Trump acusa FBI e NSA de vazarem informações a jornais

Presidente criticou vazamento de telefonemas para Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou hoje (15) os serviços de inteligência do país, como a NSA e o FBI, e acusou-os e fornecer dados “ilegalmente” para a imprensa.

“O mundo da inteligência está fornecendo ilegalmente informações para o The New York Times e para o The Washington Post. (NSA e FBI?)”, escreveu Trump no Twitter. Nos últimos dois dias, os jornais publicaram que Trump manteve contatos frequentes com membros do governo russo antes das eleições de novembro de 2016. O NYT citou como fonte da informação pessoas ligadas aos serviços secretos dos EUA que interceptaram telefonemas na mesma época em que descobriram que a Rússia estaria envolvida em ataques de hackers para alterar o resultado do pleito, no qual Trump concorria com a democrata Hillary Clinton. Na segunda-feira passada (13), o assessor de Segurança Nacional de Trump, Michael Flynn, renunciou por ter mentido sobre conversas com o embaixador russo em Washington, Sergey Kislyak.

Da AnsaFlash