TRT/MS abre processo seletivo para contratação de estagiários

O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas para o Processo Seletivo para ingresso no Programa de Estágio do TRT/MS, em 15 cidades do Estado. As inscrições começaram nesta sexta-feira, dia 24 de fevereiro, e terminam no dia 17 de março.

Para a Capital, há vagas para estudantes do Ensino Médio e Ensino Superior matriculados nos cursos de Direito, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Comunicação Social Habilitação em Publicidade e Propaganda, Cursos Relacionados à Área de Tecnologia da Informação, Engenharia Civil e História. No interior, as vagas são para acadêmicos de Direito.

Em cumprimento às leis federais nº 11.788/2008 e nº 12.990/2014 haverá reserva de 10% das vagas por curso e local de estágio para candidatos portadores de deficiência ou necessidades especiais e outros 10% para estudantes afro descendentes (negros ou pardos) e indígenas.

Podem participar do processo seletivo alunos com 16 anos completos, na data da convocação. Os acadêmicos de Ensino Superior devem cursar, no mínimo, o segundo ano (a partir do 3° período). Não será efetivado o estágio do estudante convocado que estiver matriculado no último semestre do curso, seja de graduação ou do nível médio regular.

A bolsa-estágio para alunos do Ensino Superior é de R$ 950 e de R$ 665 para estudantes de nível médio regular e curso técnico integrado ao ensino médio. Os estagiários também receberão auxílio-transporte.

O estágio terá duração mínima de seis meses e máxima de dois anos. A jornada diária do estágio é de quatro horas, no período matutino ou vespertino, conforme o interesse da Administração. O horário será definido no ato da assinatura do Termo de Compromisso de Estágio.

Os interessados devem se inscrever pela internet, no site da Agência de Estágio realizadora do certame, no endereço eletrônico www.superestagios.com.br/. As provas serão realizadas no dia 2 de abril e o resultado será divulgado no dia 12 de abril. Clique aqui para acessar o Regulamento do Processo Seletivo de 2017.