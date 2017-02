Publicada em 3 de fevereiro de 2017 às 10:10

A união de forças para colocar Dourados na posição política que realmente merece foi o tema principal dos discursos na sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos do ano de 2017 da Câmara Municipal de Dourados, realizada na noite de quinta-feira, dia 02. “Vamos desempenhar nosso papel com justiça e buscaremos estreitar nossos laços com outras esferas políticas para que possamos garantir ao cidadão douradense maior representatividade no cenário nacional”, afirmou a presidente Daniela Hall (PSD), que coordenou os trabalhos.

A presidente Daniela agradece aos colegas pelo voto de confiança, ao elegê-la como presidente e promete um trabalho de muito respeito, com diálogo e isonomia. Lembrou que terá um desafio duplo, o de exercer o próprio mandato e a administração da Casa. Agradeceu à Mesa Diretora da gestão passada que possibilitou uma transição de gestão democrática ma Câmara.

A proposta desta gestão, segundo Daniela, é promover uma maior participação popular nas ações da Casa de Leis. Também afirmou que abrirá espaço para tratar de um tema muito importante, que é a garantia de igualdade dos diretos das mulheres. “Somos a maioria e vemos uma representação ínfima das mulheres nas Câmaras de Vereadores, na Câmara de Deputados e no Senado. Precisamos da participação da mulher para mudar esse cenário”, disse.

A prefeita de Dourados, Délia Razuk (PR), acompanhada de vários secretários, estava presente e deixou a sua mensagem aos vereadores. “Vamos mostrar, Daniela, que duas mulheres podem fazer muito por Dourados. Sei que você vai administrar com muita competência esta Casa como eu vou administrar bem Dourados”, disse a prefeita citando a presidente da Câmara. Segundo ela, Dourados precisa muito de um bom trabalho. Délia, que foi vereadora por oito anos, desejou sucesso ao trabalho de todos os vereadores.

O vice-presidente Sergio Nogueira (PSDB) disse que o trabalho do vereador, além de fiscalizar o Executivo tem a missão de ajudar a resolver os problemas comuns do cidadão. Citando um trecho bíblico lembrou da importância de todos serem servidores da população.

O primeiro secretário Pedro Pepa (DEM) prometeu corresponder a expectativa da população. Disse que é motivo de orgulho aos vereadores a primeira prefeita de Dourados ter saído da Câmara. “Esta cidade precisa da nossa união para corresponder a todas as expectativas da população”, afirmou.

O segundo secretário Cirilo Ramão (PMDB) afirmou que a Câmara vai debater e esmiuçar os problemas, levantar cada necessidade e lutar para resolvê-los. Também destacou a importância das mulheres no comando de Dourados. “Vamos focar e trabalhar juntos por Dourados; que possamos fazer desta cidade a melhor cidade de Mato Grosso do Sul para criar os filhos, viver e crescer”, afirmou.