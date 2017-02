Torre Eiffel era alvo de jihadistas presos pela França

Terroristas foram detidos na última sexta-feira (10)

As autoridades francesas descobriram nesta segunda-feira (13) que a Torre Eiffel, a praça da Comédie, em Montpellier, e uma discoteca eram os principais alvos do ataque terrorista planejado pelas quatro pessoas presas na última sexta-feira (10).

Segundo as autoridades, os destinos foram descobertos após uma análise nos computadores dos jihadistas.

Sarah e Thomas, que tem entre 16 e 21 anos, foram detidos durante uma operação policial em Montpellier, no sul da França, junto com mais dois suspeitos em um apartamento usado como um “laboratório” para a preparação de um explosivo Tatp. De acordo com as autoridades, a adolescente de 16 anos teria jurado fidelidade ao grupo terrorista Estado Islâmico (EI, ex-Isis) em um vídeo publicado na internet.

No fim de semana, os suspeitos foram transferidos para a sede da Direção Nacional de Antiterrorismo em Levallois-Perret, próximo a Paris. Segundo fontes da Inteligência francesa, as prisões foram efetuadas após o monitoramento de diversas contas em redes sociais.

Da AnsaFlash