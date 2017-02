Terceiro leilão de café do ano oferta mais 9 mil t do produto

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) vai colocar a venda mais 9 mil toneladas de café arábica em grãos na próxima quinta-feira (23). O produto está armazenado em Minas Gerais e em São Paulo e pode ser vistoriado nas condições em que se encontra. Este é a terceira oferta do produto este ano e o objetivo do governo, com estas operações, é atuar na regulação do mercado interno para conter a elevação dos preços.

Em janeiro desde ano, o Conselho Interministerial de Estoques Públicos (Ciep) autorizou a venda de até 43,2 mil t de café dos estoques públicos, por meio de diversos leilões, que vem sendo realizados de 15 em 15 dias.

Em janeiro foram ofertadas 5,6 mil toneladas de café e 100% foi negociado, totalizando R$ 46,8 milhões. A segunda operação do ano ocorreu no dia 9 deste mês, com a oferta de 9 mil t, também adquiridas integralmente, a um valor de R$ 66,5 milhões. Ao longo de 2016, a Conab realizou 36 leilões, totalizando 49,6 mil t comercializadas.

Os interessados em participar devem estar em situação regular no Sistema de Registro e Controle de Inadimplentes da Conab (Sircoi). Também é necessário cumprir outras exigências que constam no edital.

