Talita Younan, próxima vilã de Malhação, faz ensaio de pijamas

O ano de 2017 realmente chegou para fazer diferença na carreira da atriz Talita Younan, a jovem paulista que já é estrela confirmada na próxima temporada de Malhação, na Rede Globo, se fixou como moradora do Rio de Janeiro e acabou de fazer um editorial mixando pijamas com maquiagens sugestivas para curtir a folia deste carnaval.

“Amei fazer este ensaio pelas lentes do talentoso Diguinho Soares, adoro pijamas, e a proposta inusitada de unir essas maquiagens com os pijamas ficou bem bacana, este ano estou trocando a avenida por textos. Os únicos bloquinhos que estou curtindo são os de capítulos, minha folia ficou resumida na farra que fizemos nesse ensaio para Turma da Mel” dispara Talita que esse ano não vai para camarotes nem desfiles por conta do preparo para próxima empreitada na TV.

Na próxima temporada de Malhação, Younan viverá sua primeira vilã, além da dedicação com os textos, a personagem está exigindo outros tipos de preparos, com isso a morena já está na aula de dança pra deixar o corpo em dia. “Estou fazendo aulas de dança com um o querido Daniel Saboya. Minhas gravações já começam um dia depois do carnaval, não consigo desfocar, me entrego por inteira sempre, e o tempo vago é pra descansar, pesquisar referencias e ter mais pique para me preparar” conta Younan que a mais de um ano se tornou frequentadora assídua da Rio Sport Center, na zona oeste do Rio de Janeiro.