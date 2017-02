Publicada em 1 de fevereiro de 2017 às 07:11

A Conmebol sorteou nesta terça-feira, em sua sede na cidade de Luque, no Paraguai, os confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana de 2017. Com seis equipes classificadas para o torneio, o Brasil teve variação na qualidade dos adversários de seus representantes na competição continental.

Um dos times a pegar um adversário difícil foi o Corinthians. O Timão irá enfrentar o tradicional Universidad de Chile e decidirá a classificação em jogo fora de casa. Ao contrário do Alvinegro, o São Paulo terá vida mais fácil e medirá forças com o Defensa y Justicia, equipe de menor expressão da Argentina, decidindo a vaga no Morumbi.

Além dos grandes paulistas, outros quatro times brasileiros conheceram seus confrontos, com todos decidindo a vaga fora de casa. O Cruzeiro irá enfrentar o Nacional, do Paraguai; o Fluminense jogará contra o Liverpool, do Uruguai; a Ponte Preta decidirá a vaga com o Gimnasia La Plata, da Argentina; e o Sport mede forças com o Danubio, do Uruguai.

Os confrontos da primeira fase estão espalhados por diversas datas no primeiro semestre, com início no dia 28 de fevereiro e término no dia 1 de junho. Os dias e horários das partidas de cada time serão definidos posteriormente.

Para o sorteio desta terça-feira, os países foram divididos em dois potes entre Zonas Norte e Sul, com um time de uma região enfrentando uma equipe da outra.

O Brasil entrou na Zona Norte, junto com Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Os times destes países foram sorteados para enfrentarem equipes de Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, que ingressaram no sorteio como integrantes da Zona Sul.

O regulamento para a edição de 2017 da Copa Sul-Americana teve diversas mudanças. Neste ano, a primeira fase será composta por 44 equipes, que tiveram confrontos sorteados para enfrentar seu adversário em jogos de ida e volta pela classificação para a etapa seguinte.

Já a segunda fase contará com os 22 times que conquistaram a vaga através da etapa anterior da Copa Sul-Americana e mais outras 10 equipes que virão da atual edição da Copa Libertadores (estes serão os terceiros colocados na fase de grupos do torneio e os dois eliminados com melhor campanha na fase pré-Libertadores).

Após a realização da segunda fase, o torneio seguirá com as oitavas de final, as quartas, as semis e a grande decisão do torneio.

Confira os confrontos da primeira fase da Copa Sul-Americana:

Corinthians x Universidad de Chile (CHI)

Ponte Preta x Gimnasia La Plata (ARG)

Sport x Danubio (URU)

Cruzeiro x Nacional (PAR)

Defensa y Justicia (ARG) x São Paulo

Fluminense x Liverpool (URU)

Nacional Potosí (BOL) x Sportivo Huancayo (PER)

Deportivo Cali (COL) x Sportivo Luqueño (PAR)

Club Petrolero (BOL) x Universidad Católica (EQU)

LDU de Quito (EQU) x Defensor (URU)

Everton (CHI) x Patriotas (COL)

Estudiantes de Caracas (VEN) x Sol de América (PAR)

Cerro Porteño (PAR) x Caracas (VEN)

Dep. Anzoatégui (VEN) x Huracán (ARG)

Oriente Petrolero (BOL) x Dep. Cuenca (EQU)

Independiente (ARG) x Alianza Lima (PER)

Boston River (URU) x Comerciantes Unidos (PER)

Juan Aurich (PER) x Arsenal (ARG)

O’Higgins (CHI) x Fuerza Amarilla (EQU)

Tolima (COL) x Bolívar (BOL)

Palestino (CHI) x Atletico Venezuela (VEN)

Racing (ARG) x Rio Negro Águilas

Da Gazeta Esportiva