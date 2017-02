SIMTED e parceiros na luta contra o fim da Literatura na Rede Estadual

Sindicato e outras entidades de Dourados, ligadas à Educação e Artes, cobram uma posição da Câmara Municipal pela volta da disciplina na grade curricular do Ensino Médio

Diversas entidades de Dourados estão se organizando na luta contra o fim da Literatura na Rede Estadual de Ensino do Mato Grosso do Sul. A disciplina foi retirada, de forma autoritária, da grade curricular do Ensino Médio.

Uso da tribuna da Câmara

O grupo solicitou reuniões com a Comissão da Educação da Câmara Municipal de Dourados e a realização de uma Audiência Pública para tratar do tema.

Nesta segunda-feira (20), a partir das 18h30, a escritora e poetisa Odila Lange, membro da Academia Douradense de Letras, fará uso da tribuna da Câmara Municipal de Vereadores de Dourados, representando o movimento pela volta da Literatura nas escolas estaduais.

Ela representa o grupo “Por um MS Literário”, que reúne educadores, estudantes, professores/as, artistas e especialistas. Para a escritora, “quem tira Literatura, tira Artes, tira História, tira Geografia e a Educação vai ficando cada vez mais capenga”.

Estudantes, professores/as, especialistas e artistas veem com preocupação a censura ao ensino de Literatura, conhecimento que exige habilidades específicas de práticas docentes, contribui para a formação cidadã de alunos/as, e estimula o prazer pela leitura crítica e reflexiva.

Ações

Na última terça-feira (14), o SIMTED Dourados esteve reunido com representantes do ProLer (Programa Nacional de Incentivo à Leitura) Dourados, UEMS (Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul), OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil), ADL (Academia Douradense de Letras), FACALE (Faculdade De Comunicação, Artes e Letras)-UFGD, FAED (Faculdade de Educação), PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência)-UFGD e Centro Acadêmico de Letras da UFGD.

As entidades debateram o retrocesso causado pelo Governo do Estado e fizeram encaminhamentos de atos para exigir a volta da Literatura na Rede Estadual de Ensino.