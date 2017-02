Publicada em 7 de fevereiro de 2017 às 17:30

O governador Reinaldo Azambuja participa, nesta quarta-feira (08), do primeiro encontro de governadores do Conselho do Desenvolvimento e Integração Sul – Codesul em 2017, na cidade de Cascavel (PR).

Durante o encontro, que acontece dentro da Show Rural 2017, serão assinados contratos de mais de R$ 50 milhões do Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) com empresas e produtores rurais, que também beneficiam produtores de Mato Grosso do Sul.

Os financiamentos atendem setores da economia de engenharia, alimentação, máquinas agrícolas, serviços, armazenagem e cooperativista.

Estarão presentes os governadores do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, diretores do BRDE e o governador de Tucumán e presidente da Zona de Integração do Centro Oeste Sul-Americano (Zicosur), Juan Luis Manzur, bloco econômico que reúne seis países da América Latina – Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Paraguai e Peru.

Acompanham o governador Reinaldo Azambuja o secretário de Governo, Eduardo Riedel, e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júnior Mocchi.

Show Rural

A 29ª edição do Show Rural Coopavel 2017 começou na segunda-feira (6/02) e segue até o dia 10. Com pauta para o futuro do agronegócio e com o lema “A mudança do amanhã é o resultado da atitude de hoje”, o evento é consolidado no segmento de produção de grãos.

Pela segunda vez consecutiva, Mato Grosso do Sul marca presença no Show Rural, com exposição de produtos da agricultura familiar, que serão comercializados no estande da Agência Estadual de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer). A “linguiça de Maracaju”, o “hidromel” e o “mel com pimenta” estão entre as especiarias regionais.

No evento, alternativas de produção geradas por instituições de pesquisas, indústrias, com técnicas para aumentar a produtividade, as altas tecnologias com novas variedades, adução, diversificação, conservação do solo, bem como, das inovações de máquinas e equipamentos são apresentadas para o setor.