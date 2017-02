Shawn Mendes e Supla são confirmados no Rock in Rio

Festival de música acontece em setembro no Rio de Janeiro

A produção do Rock in Rio anunciou nesta quarta-feira (22) a presença do cantor canadense Shawn Mendes e do brasileiro Supla na edição 2017 do evento.

O jovem de 18 anos vai se apresentar no Palco Mundo, no mesmo dia que Maroon 5. Já Supla fará show com a banda paulista Doctor Pheabes no último dia do festival, no Palco Sunset.

Na última quinta-feira (16), foi confirmado que Justin Timberlake será o responsável por encerrar a noite do Palco Mundo no dia 17 de setembro. O cantor já participou do festival em 2013 e em 2001 quando ainda fazia parte do N’Sync.

Além disso, a presença do guitarrista Nile Rodgers também foi anunciada como atração do Palco Sunset. Entre os brasileiros também se apresentarão Skank, Frejat, Ivete Sangalo, Ney Matogrosso, Nação Zumbi e Sepultura.

Outras atrações também já foram confirmadas como a norte-america Lady Gaga, Aerosmith, Maroon 5, Fergie, Red Hot Chilli Peppers, Billy Idol e Bon Jovi. O Rock in Rio Brasil 2017 acontecerá nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro, na Cidade do Rock, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Da AnsaFlash