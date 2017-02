Publicada em 2 de fevereiro de 2017 às 17:14

Campeão estadual enfrenta o River-PI no Douradão e precisa vencer para avançar

Na próxima quarta-feira (8) o Sete de Dourados enfrenta o River-PI pela primeira fase da Copa do Brasil no Estádio Douradão. O confronto, de acordo com a nova regra da competição, será definido em jogo único e o time piauiense, por estar melhor colocado no Ranking de Clubes da CBF, joga pelo empate, obrigando o Sete a vencer. Quem passar enfrenta na segunda fase, também em uma única partida, o classificado entre Sport-PE e CSA-AL.

Para a partida, o clube começa a vender ingressos antecipados nesta sexta em diversos pontos da cidade e os preços foram definidos, mantendo a política de facilitar ao máximo a presença do torcedor nas arquibancadas do Douradão. Os valores sugeridos anteriormente eram de R$ 20 as arquibancadas e R$ 40 as cadeiras cobertas, mas esses foram reduzidos para R$ 15 e R$ 30, respectivamente e apenas no dia do jogo. Até a próxima terça (7), o torcedor pode adquirir sua entrada por R$ 10 arquibancada e R$ 20 cadeira, mesmos valores do Estadual dos últimos anos e também do jogo pela Copa Verde no último domingo.

De acordo com o gestor do Sete, Tony Montalvão, o ingresso só não terá o mesmo preço praticado no jogo contra o Naviraiense – R$ 5 e R$ 10 – porque os custos desta partida são altos e a renda ajuda a amortizar as despesas. “Só para o torcedor ter uma ideia, contra o Ceilândia pagamos só de despesas com arbitragem quase R$ 7 mil e isso antes do jogo, não tem discussão. Ou pagamos ou somos citados na súmula e julgados, podendo até ser suspensos de competições”. Além disso, o Sete ainda precisa pagas as despesas das pessoas que trabalham nos jogos no Douradão, como maqueiros, gandulas, seguranças e outros gastos. “Tudo soma outros R$ 2,5 mil”, contabiliza o dirigente.

Pontos de venda

Como nos jogos anteriores, os ingressos estão à venda no quiosque do Sete no Shopping Avenida Center, onde o torcedor encontra também outros produtos com a marca do clube. No local os torcedores que compraram os ingressos para o jogo contra o Ceilândia podem fazer a troca para o jogo contra o River. Nas lojas de esportes Camisa 10 no centro e Salim Esportes na avenida Coronel Ponciano também podem ser encontradas as entradas, mas apenas para venda.