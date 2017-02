SENAR divulga neste sábado o resultado preliminar da seleção do Curso Técnico em Agronegócio

Os 11.182 candidatos que disputam as 1.647 vagas oferecidas no Curso Técnico em Agronegócio do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), em 51 polos espalhados por 17 estados do País, aguardam ansiosos o resultado da seleção. “Às vezes você se prepara, mas outros se preparam melhor ainda” – avalia Emílio Leal. A expectativa pelo resultado se justifica. Se no País a relação concorrência/vaga é de 6,79, no polo de Boa Vista (RR), onde Emílio está inscrito, são 23,83 candidatos disputando cada uma das 30 vagas disponíveis no local. Em Balsas (MA), a proporção é ainda maior, 26,95 candidatos por vaga.

As provas do processo seletivo terminaram nesta quarta-feira, 15, e o gabarito preliminar das questões objetivas de Matemática, Português, Conhecimentos Gerais e as notas da redação será divulgado amanhã, 18, pelo site http://etec.senar.org.br. Quem tirar zero na redação será automaticamente eliminado, assim como os que tiverem nota final (prova objetiva e redação) menor do que três. Se o candidato discordar do resultado, poderá recorrer até o dia 20, segunda-feira. O gabarito oficial estará disponibilizado no portal na quarta-feira, 22 e as matrículas começam já no dia seguinte.

Portas abertas para o mercado de trabalho

Criado há dois anos a partir da parceria entre o Ministério da Educação e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, formando a Rede e-Tec Brasil no Senar, o Curso Técnico em Agronegócio hoje é um dos mais disputados em sua modalidade. Semipresencial e totalmente gratuito, ele garante ao aluno a formação de nível técnico e abre para ele um amplo leque de oportunidades no mercado de trabalho. É nisso que muitos candidatos estão de olho.

Graduada em Licenciatura em Ciências Agrárias, Mila Tavares Carvalho quer voltar a estudar para ampliar suas chances nesse mercado. “O agronegócio é uma área que cresce muito no Brasil e também aqui no Amazonas. Vi a grade curricular e o curso do SENAR é muito bom. Com ele vou ter novas oportunidades, até porque poderei me registrar no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) como técnica. Mila disputada a vaga com 6,50 outros concorrentes inscritos no polo de Manaus, recém inaugurado. “Se conseguir uma vaga vai ser ótimo, o SENAR é muito bem conceituado”.

No outro extremo do País, São Sepé (RS), o trabalhador rural André Fernandes também espera ser bem sucedido na seleção. “O curso é uma oportunidade da gente se profissionalizar e, pelo que sei, é um dos melhores. Vou aprender muito mais sobre o agronegócio e sem pagar nada. O SENAR está ajudando muitos profissionais do campo com essa iniciativa”.

Emílio, que é agricultor familiar e técnico em informática, vê ainda outras vantagens no Curso Técnico em Agronegócio do SENAR. “Eu produzo feijão, milho e hortaliças. Meus pais eram agricultores, nasci e praticamente me criei trabalhando na área, mas quero fazer isso com mais conhecimento técnico. Além disso, meu estado é novo o agronegócio aqui está fluindo, as portas estão se abrindo. Então, pra mim, esse curso é muito importante”.

Por fim, Emílio cita como vantagem o fato do curso ser na modalidade semipresencial, com oitenta por cento das aulas disponibilizadas na internet e os vinte por cento restantes da carga horária dedicados às aulas presenciais e práticas. “A gente que trabalha dificilmente tem cem por cento do tempo disponível pra sala de aula, com esse formato semipresencial tu pode escolher a melhor hora pra estudar, tu pode fazer aula na tua casa. Isso facilita”.