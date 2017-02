Publicada em 6 de fevereiro de 2017 às 16:56

Muita gente tem dúvidas sobre como ingressar no Senai, sobre bolsas, menor aprendiz, cursos gratuitos e pagos, sendo que alguns até desconhecem que a instituição oferece inclusive opções de curso superior. Se você é uma dessas pessoas, terá a oportunidade perfeita para esclarecer todas as dúvidas durante o “Face to Face” que será realizado nesta terça-feira (07/02), a partir das 11 horas, via Facebook, com a gerente de educação Dagmar Tavares Viana de Queiroz.

“O Senai de Mato Grosso do Sul tem 83 mil curtidas no Facebook. Então pensamos em aproveitar esse recurso disponível para responder algumas dúvidas frequentes recebidas pela nossa equipe de mídias sociais”, explicou Dagmar de Queiroz. A página do Senai no Facebook já está recebendo perguntas dos internautas, que também poderão interagir, comentar e enviar questionamentos durante a transmissão ao vivo.

Segundo a gerente de educação do Senai, alguns dos assuntos abordados serão o método de ingresso nos cursos, as modalidades oferecidas, as vantagens do ensino técnico, bolsas de estudos e o programa direcionado ao jovem aprendiz. “Estão todos convidados a acompanharem a transmissão e enviarem perguntas. Basta acompanhar a página do Senai no Facebook (www.facebook.com/senaims) e ficar ligado”, pontuou, lembrando que o vídeo permanecerá disponível na rede para quem quiser conferir posteriormente.